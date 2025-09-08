El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Kontxi Pelayo y Kevin Guadilla, compañeros de profesión, comparten sus experiencias en el sector de la enseñanza. Ignacio Pérez

Los docentes vizcaínos se pasan el testigo

Una andereño a punto de jubilarse y un profesor que se estrena en las aulas intercambian reflexiones y consejos acerca de la profesión

Juncal Munduate

Lunes, 8 de septiembre 2025, 01:02

Aunque a Kontxi Pelayo le queda algo más de un año para jubilarse, prefiere no imaginarse todavía cómo debe ser la vida sin ir al ' ... cole' todos los días. «Uff...tiene que ser duro. Hace unos años no me lo podía imaginar y ahora ya ha llegado», suspira al reflexionar sobre su futura retirada de la docencia. Lleva más de 30 años siendo profesora de infantil y primaria en el mismo colegio, el Gurutzeta, en Barakaldo, un lugar que ya considera su casa. Natural de Bilbao, alguna vez se ha planteado cambiar de centro por comodidad, pero siempre ha habido algo que ha frenado la decisión. «Acabas cogiendo mucho cariño a la zona, a los compañeros... terminan siendo como tu familia», cuenta emocionada.

