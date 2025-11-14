El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La caída de un semáforo en los túneles de San Mamés provoca retenciones en la salida de Bilbao
La bandera de Palestina pintada en unas escaleras próximas a San Mamés.

Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza

Los actos convocados por el partido del sábado en San Mamés esconden la pelea entre la izquierda abertzale, los grupos disidentes y GKS

David Guadilla

Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

La alarma lanzada el jueves por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, sobre la posibilidad de que alrededor del partido Euskal Selekzioa y Palestina se ... produzcan altercados está enmarcada en un contexto muy determinado: las diferentes convocatorias, la pugna entre la izquierda abertzale y colectivos radicales y la existencia de diferentes grupos que en las últimas semanas están mostrando una animadversión clara hacia la Policía. Estas son algunas de las claves que explican la situación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  3. 3 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  4. 4

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  5. 5 Tres bajas importantes de última hora en la Euskal Selekzioa: Arrasate llama a otro jugador del Athletic
  6. 6

    El CTB tumba el plan de la Diputación para prorrogar los descuentos en metro y Bizkaibus hasta el 20 de febrero
  7. 7

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  8. 8

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por una marcha de «ultras»
  9. 9

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  10. 10

    Incendio en Barakaldo: un herido grave al precipitarse por la ventana desde un tercero y tres personas rescatadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza

Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza