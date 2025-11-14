Las ocho claves que explican la tormenta alrededor de las manifestaciones por Gaza

La alarma lanzada el jueves por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, sobre la posibilidad de que alrededor del partido Euskal Selekzioa y Palestina se ... produzcan altercados está enmarcada en un contexto muy determinado: las diferentes convocatorias, la pugna entre la izquierda abertzale y colectivos radicales y la existencia de diferentes grupos que en las últimas semanas están mostrando una animadversión clara hacia la Policía. Estas son algunas de las claves que explican la situación.

1 ¿En qué contexto se realizan las protestas?

Las manifestaciones que recorrerán el sábado las calles de Bilbao están enmarcadas dentro del partido que jugarán en San Mamés Euskal Selekzioa y Palestina, un encuentro que se quiere convertir en una muestra de solidaridad con la población de Gaza y en una denuncia de la política de Israel. La cita comenzará a las 20.30 horas y se prevé que el estadio roce el lleno, 53.000 personas. El duelo es el punto de inflexión de toda una serie de actos que buscan aumentar la presión hacia el Gobierno para que rompa las relaciones con Tel Aviv.

2 ¿Cuántas manifestaciones habrá?

Bingen Zupiria habló el jueves de que hay varias manifestaciones. Pero destacan dos. Una convocada por la asociación Gernika-Palestina, cuyo principal portavoz es Ibon Meñika, destacado militante de la izquierda abertzale que cumplió varios años de cárcel. Es el colectivo mayoritario y a cuyas convocatorias se suma EH Bildu, así como otros partidos y sindicatos. Empezará a las 17.30 horas desde el Arriaga y llegará a San Mamés. Una hora más tarde, con el mismo destino y casi desde el mismo punto de salida, está impulsada la marcha sobre la que ha puesto el foco Zupiria bajo el epígrafe Palestinarekin Elkartasuna. Los carteles están firmados por media docena de grupos radicales de diversos equipos de fútbol y baloncesto de Euskadi. Es la que apoya Gazte Koordinada Sozialista (GKS).

3 ¿Qué diferencias hay entre los convocantes?

Gernika-Palestina aboga por aumentar la presión sobre Israel, incrementar los embargos económicos y romper relaciones con el Estado hebreo mientras no modifique su política respecto a Palestina. Palestinarekin Elkartasuna y GKS van más allá. Su lema general suele ser «Israel desegin» (Deshacer israel). Consideran que se trata de un Estado sionista que debe desaparecer y una herramienta del capitalismo.

4 ¿Qué papel tienen los ultras deportivos

Más allá de su papel en las citas deportivas, los diferentes grupos ultras se han convertido en los últimos años en el altavoz de los colectivos más radicales de la izquierda abertzale y alrededores. Los disidentes puros, los que rechazan la vía institucional de EH Bildu y el giro posibilista. Fueron los que hace unos años colocaron una pancarta en San Mamés donde se podía leer 'Sortu jokoz kanpo zaude' (Sortu está fuera de juego) y los que promovieron una marcha a la cárcel francesa de Mont-de-Marsan, donde estaban internados los presos de ETA. Iban de la mano del Movimiento pro Amnistía (ATA), por aquel entonces el grupo disidente más destacado. El colectivo oficial (EPPK) emitió un comunicado en el que venía a decir que no pintaban nada allí y que no les representaban.

5 ¿GKS y los ultras son lo mismo?

No, pero comparten ciertos intereses. Los grupos ultras funcionan de forma autónoma y se moverían más en el entorno de la plataforma Jardun, donde están todos los disidentes tras la práctica desaparición de ATA. Por su parte, GKS se ha convertido en la marca más destacada del Movimiento Sozialista y en apenas unos años ha logrado penetrar en un sector importante de la juventud con un discurso comunista ortodoxo. Van por caminos paralelos y funcionan de forma independiente pero coinciden en su odio a la policía, su discurso antisistema y en criticar con dureza a EH Bildu y Sortu, a los que consideran aburguesados.

6 ¿Qué tal se llevan todos los críticos de Bildu?

Los grupos críticos con Bildu comparten su odio a la izquierda abertzale oficial, pero en la práctica tampoco se soportan. El último ejemplo se ha vivido en San Sebastián, donde Ernai (las juventudes de Sortu), Jardun y otros grupos que en el fondo tampoco se pueden ver han unido fuerzas para expulsar de la asamblea juvenil de la Parte Vieja a los miembros del Movimiento Sozialista, quien, a su vez, ha cargado contra todos y ha acusado a los de Jardun de ser «marionetas» de Sortu.

7 ¿Por qué ha lanzado esa alerta Zupiria?

La marcha de los ultras llega en un contexto en el que han aumentado las acciones de violencia callejera. Los sucesos vividos en Vitoria durante un acto de Falange y en Pamplona con la presencia del agitador Vito Quiles han demostrado que hay grupos radicales que buscan directamente el enfrentamiento con la Policía y que están perfectamente organizados. A esto hay que sumar los incidentes que se han vivido en otros partidos de fútbol. En todo caso, los convocantes de la marcha de Palestinaren Elkartasuna han acusado a Zupiria de mentir.

8 ¿Cuál es el papel de la izquierda abertzale?

La izquierda abertzale está obligada a hacer equilibrios. Durante los últimos días, Arkaitz Rodríguez y Arnaldo Otegi han hecho un llamamiento para que todo discurra «pacíficamente». El secretario general de EH Bildu ha llegado a poner el foco sobre GKS y ha recalcado que ellos no están en contra de la Ertzaintza, sino del actual «modelo policial». La coalición soberanista tiene que moverse entre su objetivo de ser un partido institucional que quiere liderar el Gobierno vasco y unas bases que siguen viendo con recelo a la Ertzaintza. En los últimos altercados, EH Bildu ha jugado a un doble lenguaje: ha cargado con dureza contra el Departamento de Seguridad, pero al mismo tiempo ha instado a luchar «contra el fascismo» en términos «mayoritarios». O lo que es lo mismo, desmarcándose de los incidentes, considerándolos contraproducentes, pero sin llegar a condenarlos. GKS y los disidentes, sin embargo, creen que hay que buscar la confrontación directa.