Vito Quiles suspende el acto previsto en la Universidad de Navarra por seguridad ante las movilizaciones de GKS

Suspendido el acto que Vito Quiles tenía previsto realizar en el campus de la Universidad de Navarra sin permiso del centro este jueves a las seis de la tarde. El activista de ultraderecha, muy cercano al agitador ultra y eurodiputado Alvise Pérez, ha explicado en su cuenta de 'X' que la Policía Nacional le ha transmitido «no puede garantizar la seguridad del acto» por, denuncia, «la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra». La cancelación llega casi una hora después de que la institución académica anulase las clases por la posible afluencia de grupos ajenos a la Universidad e incidentes violentos contra Quiles.

Según la versión de Quiles, a falta de confirmación oficial, la Policía «ha interceptado a esta hora 16 cuchillos y navajas en un registro aleatorio realizado en Pamplona a dos autobuses procedentes de Bilbao». «En España el auténtico peligro para la libertad, la convivencia y la democracia lo representa la izquierda radical», denuncia en su publicación.

🔴 URGENTE | Suspendido el acto que tenía previsto para hoy en Pamplona.



La Jefatura de la Policía Nacional me alerta de que no puede garantizar la seguridad del acto ante la amenaza de proetarras y abertzales desplazados del País Vasco a Navarra.



La Policía ha interceptado a… — Vito Quiles (@vitoquiles) October 30, 2025

Cuando el acto aún estaba previsto, la rectoría había enviado una carta a empleados y estudiantes en el que define la Universidad de Navarra como lugar de encuentro, reflexión, convivencia pacífica, debate sereno y respeto al otro. «En cada momento de la historia, con matices diferentes, surgen circunstancias que amenazan ese objetivo. Vivimos tiempos de fuerte polarización, en los que palabras e ideas se manipulan y tergiversan y en los que la coherencia se confunde en ocasiones con la agresividad», ha señalado. «Nuestra comunidad universitaria es amplia y la forman personas libres y responsables de sus actos. Es importante recordar que este espacio verdaderamente universitario lo construimos cada día entre todos, con las palabras, las actitudes y los hechos».

Acabo de hablar con el rectorado de la Universidad de Navarra.



Acato su decisión y celebraré mi acto en el exterior de la facultad (espacio público).



Los estudiantes tienen derecho a escuchar a quien deseen frente a los intereses ajenos. pic.twitter.com/lufiPJ9Dct — Vito Quiles (@vitoquiles) October 29, 2025

Varios colectivos, entre los que está Gazte Koordinadora Sozialista (GKS), habían convocado una movilización para mostrar su rechazo bajo el lema 'Vito Quiles viene a Euskal Herria a ensalzar el fascismo' frente a la facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Una llamada que ha propiciado finalmente la cancelación del mismo.

