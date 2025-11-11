El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Arkaitz Rodríguez, en el centro, acompañado de diferentes cargos de EH Bildu, este martes en San Mamés. EFE

EH Bildu llama a movilizarse «pacíficamente» por el partido Euskadi-Palestina

Pide que la «sociedad vasca» se sume a la marcha 'oficial' organizada por Gernika-Palestina frente a la convocada por los grupos más radicales

Koldo Domínguez

Koldo Domínguez

Martes, 11 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

EH Bildu ha realizado en la mañana de este martes un llamamiento a la sociedad vasca en su conjunto para que el sábado se movilice ... con motivo del partido que disputarán en San Mamés la Euskal Selekzioa y la selección de Palestina, un encuentro de marcado carácter «reivindicativo y solidario» organizado en el contexto de la guerra –ahora en un aparente alto el fuego– de Gaza. Además de en el interior del estadio, la coalición abertzale pide que ese «abrazo con el pueblo palestino» se haga patente en la kalejira promovida por la organización 'Gernika-Palestina', además Gure Esku y Gu ere bai. De hecho, el secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha dejado claro que su formación se sumará sólo a esa convocatoria, que pretende que sea «masiva, reivindicativa, alegre y pacífica».

