Disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria

Varios encapuchados han lanzado piedras y bengalas contra los miembros de la organización de ultraderecha concentrados en la plaza de La Provincia

Borja Mallo

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:02

Escenas de tensión este domingo en el centro de Vitoria. La convocatoria de una concentración por porte de La Falange en la plaza de La ... Provincia para defender «la unidad de España» en el día de la Hispanidad está provocando graves disturbios y cargas de la Ertzaintza.

