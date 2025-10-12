Disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria

Escenas de tensión este domingo en el centro de Vitoria. La convocatoria de una concentración por porte de La Falange en la plaza de La ... Provincia para defender «la unidad de España» en el día de la Hispanidad está provocando graves disturbios y cargas de la Ertzaintza.

Varios encapuchados se han acercado al lugar desde calles aledañas como Siervas de Jesús y Beato Tomás de Zumárraga. Los jóvenes han lanzado piedras y bengalas y han montado barricadas con las mesas y sillas de los locales hosteleros cercanos. Otros bares ni siquiera han sacado sus terrazas a la calle y algunos ni siquiera han abierto.

Una fuerte presencia policial trata de impedir el enfrentamiento entre los miembros de la organización de ultraderecha y los jóvenes de varias organizaciones «antifascistas» que han convocado concentraciones en contra. Para impedir que los simpatizantes de La Falange se moviesen de la plaza de La Provincia la Ertzaintza ha acotado el espacio con una cinta.