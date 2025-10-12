El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La barricada de la calle Siervas de Jesús vista desde un portal.
La barricada de la calle Siervas de Jesús vista desde un portal. E. C.

Así se ha montado la barricada contra la Ertzaintza en Vitoria

Cientos de jóvenes encapuchados han recurrido a técnicas de la 'kale borroka' para atacar a los policías

B. Mallo

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:53

Cientos de jóvenes encapuchados de grupos radicales se han congregado en la calle Siervas de Jesús de Vitoria y allí han aprovechado mobiliario urbano como papeleras, alcantarillas, contenedores o piedras arrancadas de las calles, además de mesas, sillas y sombrillas de los bares de la zona, para montar una barricada y atacar al dispositivo de la Ertzaintza que protegía en la Plaza de la Provincia la concentración de La Falange.

Con técnicas propias de la 'kale borroka', los asaltantes se han parapetado tras estas barreras físicas o han aprovechado todo tipo de elementos para lanzárselos a los agentes. Han avanzado tras las sombrillas y piedras de gran tamaño, barras de hierro y botellas han volado en dirección al operativo policial, que ha respondido con el lanzamiento de foam.

Se han producido varias cargas y contracargas en esta zona, en la que al menos ha habido siete detenciones tras un primer enfrentamiento en el que los radicales han llegado a agredir también a los manifestantes de la extrema derecha, entre los que se cuentan varios heridos.

