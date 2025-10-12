El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Iñaki Andrés

Sindicatos critican el «desastre organizativo» de la Ertzaintza

Los graves incidentes de Vitoria han sido condenados también por el Gobierno vasco y la alcaldesa, Maider Etxebarria

S. L. P. | B. M.

Domingo, 12 de octubre 2025, 20:08

Finalizados los incidentes, se sucedieron las valoraciones sindicales y políticas. Las centrales Euspel y Sipe se mostraron extremadamente críticas con el operativo diseñado por el ... Departamento de Seguridad. La primera anunció que se personará como acusación particular en los procedimientos que se abran por la veintena de agentes heridos, alguno de ellos de «consideración». A su entender, los incidentes fueron «consecuencia directa de la falta de recursos y los complejos de los políticos» en la gestión de la seguridad.

