ErNE pide el cese «inmediato» de la cúpula de la Erzaintza «por el deficiente dispositivo» ante el acto de Falange en Vitoria

El sindicato de la Ertzaintza denuncia que el planteamiento fue «ridículo y completamente alejado de los estándares que deben regir una actuación policial eficaz, proporcionada y centrada en la defensa de la seguridad ciudadana»

E. P.

Lunes, 13 de octubre 2025, 09:39

Comenta

El sindicato de la Policía vasca, ErNE, ha remitido a la Directora de la Ertzaintza un escrito en el que solicita el cese inmediato del Jefe de la Policía autonómica, Josu Bujanda, y del Jefe de la División de Protección Ciudadana, Alfonso Garaikoetxea, tras «el deficiente dispositivo» desplegado durante la concentración este domingo de la Falange en Vitoria, que derivó «en una batalla campal con jóvenes radicales». En un comunicado, la central sindical denuncia que el planteamiento operativo ha sido, «una vez más, ridículo y completamente alejado de los estándares que deben regir una actuación policial eficaz, proporcionada y centrada en la defensa de la seguridad ciudadana».

«La imagen ofrecida a la ciudadanía y el riesgo innecesario asumido por los agentes y por los propios ciudadanos son responsabilidad directa de quienes lideran desde hace años la planificación operativa. Este último episodio no es sino la enésima muestra del desgaste y de la inoperancia de una forma de gestionar que dejó de responder hace tiempo a las necesidades reales del servicio», ha asegurado.

A su juicio, los mandos de Ertzaintza para los que piden el cese «acumulan una trayectoria repleta de errores de previsión, falta de actualización táctica y desconexión con la realidad operativa de las calles, y que su permanencia se ha convertido en una réplica insostenible para el avance y la dignificación de la Ertzaintza».

«Exigimos una actualización de los medios materiales y técnicos, y que se deje atrás la gestión basada en miedos y complejos, apostando por un modelo policial moderno y eficaz que devuelva a la Ertzaintza el papel de referente en operatividad policial que nunca debió perder», ha añadido.

Por ello, con el respaldo de su afiliación, ErNE ha reiterado «el compromiso con una Policía Vasca digna, preparada y protegida, y advierte que no tolerará más decisiones que pongan en riesgo ni la imagen del cuerpo, ni la seguridad de la ciudadanía, ni la integridad de los agentes».

