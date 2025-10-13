El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los vídeos más espectaculares de la batalla campal entre radicales en Vitoria

Decenas de heridos y una veintena de detenidos tras enfrentarse ultras de extrema derecha y de la izquierda radical

B. Mallo y S.L. Pariza

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:40

El centro de Vitoria vivió durante todo el 12 de octubre escenas de máxima tensión protagonizadas por radicales de izquierdas y miembros de Falange, que se enfrentaron entre sí y contra la Ertzaintza en una dantesca jornada de violencia, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo entre los dos grupos de ultras, lanzamiento de objetos, barricadas, pedradas... Los graves disturbios, que arrancaron a mediodía y continuaron hasta primera hora de la tarde, dejaron 19 detenidos por «desórdenes públicos» y cerca de medio centenar de heridos de diversa consideración, entre ellos una veintena de agentes contusionados, además de destrozos en negocios del entorno y en el mobiliario urbano.

Estos son los vídeos de la batalla campal:

  1. Así han quedado las calles

  1. Vitoria despide a Falange: «Fuera fascistas de nuestras calles»

  1. Batalla campal con sombrillas como escudo

  1. Encapuchados se saltan el cordón policial

  1. Cánticos de Falange

  1. Disturbios por la presencia de Falange

