Calles destrozadas y daños en negocios tras la batalla campal en Vitoria

Calles como Siervas de Jesús o Beato Tomás de Zumárraga han quedado destrozadas tras la batalla campal de este domingo en los alrededores de la plaza de La Provincia ... . Miembros de La Falange y grupos antifascistas vinculados a la izquierda radical se han enfrentado con el lanzamiento de todo tipo de objetos como sillas, tapas de alcantarillas, piedras o adoquines.

También se han volcado contenedores y se han producido daños en comercios y locales de hostelería. Uno de los afectados ha sido el restaurante Waska! ubicado en la calle Siervas de Jesús. «Se han llevado todo lo de la terraza. Con las tapas de las alcantarillas han picado piedras del suelo. A nosotros nadie nos había avisado nada», lamenta el responsable del establecimiento. «Todas las mesas están rotas, reventadas, algunas con sangre. Estamos recuperando lo que podemos», añade.

A pocos metros, el bar Ganeko también se ha visto afectado. «No nos ha dado tiempo a recoger las mesas y sillas de la terraza. Se han llevado todo el mobiliario, hasta las sombrillas. Me han dejado más tiesa que la mojama. ¿Quién me va a compensar las pérdidas», se cuestiona enfadada la propietaria de este local.

A los daños en negocios locales se suman los desperfectos en coches aparcados y en el mobiliario urbano, como en bancos o maceteros.