La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS

ETA anunció el fin de sus acciones terroristas en octubre de 2011. Aquel comunicado culminaba un intenso debate interno sobre la utilidad de la violencia. La presión policial y judicial, el rechazo social y el propio desgaste de las bases obliga a la cúpula de la izquierda abertzale a apostar por las vías institucionales.

El punto de inflexión fue la presentación de los estatutos de Sortu, la nueva marca con la que se quería recuperar la legalidad. En un acto celebrado en febrero de 2011, Rufi Etxeberria e Iñigo Iruin hacen público un texto en el que se recalca por primera en la historia que la izquierda abertzale «rechaza abiertamente la violencia de ETA». Sortu supera la criba del Tribunal Constitucional y se convierte en la matriz de EH Bildu, la coalición en la que también están EA y Alternatiba.

Se consuma un giro estratégico que es aprobado por la mayoría, pero no por unanimidad. De esa crítica a la institucionalización nacen las disidencias -la mayoría de ellas de escaso recorrido hasta la fecha- y es el caldo de cultivo en el que crece GKS, un grupo que cada vez se enfrenta de forma más clara a la izquierda abertzale, como se demostró hace unos días en la inauguración del curso de la UPV/EHU, cuando increpó a la delegación de EH Bildu encabezada por Pello Otxandiano. Este mismo sábado organiza su propio acto en recuerdo de 'Txiki' y Otaegi.

Cronología de una disidencia enraizada

NOV 1988 Nace Ikasle Abertzaleak (IA), una organización estudiantil de ideología comunista abertzale Próximos en ideología, mantuvieron buena sintonía y ‘vasos comunicantes’ con las juventudes de los partidos políticos de la izquierda abertzale durante más de 20 años FEB 2002 Tras la entrada en vigor de la ‘Ley de Partidos’, estas organizaciones juveniles también fueron declaradas ilegales. Ikasle Abertzaleak se mantuvo como sindicato de estudiantes JUN 2012 Pese a ser declarada ilegal, SEGI solo se disolvería formalmente en junio de 2012 Es el momento en el que Sortu, el partido político que seguía la senda de la ilegalizada izquierda abertzale, lograba inscribirse como partido político legal Los grupos políticos nacionalistas de izquierdas EA, Aralar, Alternatiba y Sortu formaron la coalición EH Bildu MAR 2013 Pese a que aparecen tímidas iniciativas críticas con el papel que Sortu debe jugar en las instituciones, los tradicionales vínculos entre Ikasle Abertzaleak y las juventudes de izquierda abertzale parecen gozar de buena salud Desde Sortu, surge un nuevo grupo de juventudes al que denominarían Ernai FEB 2019 Algunos jóvenes se desvinculan de Ernai y de Sortu por participar en la coalición EH Bildu y por su representación en las instituciones Opinan que la revolución comunista, feminista y abertzale que pretenden no puede ocupar los mismos espacios de poder que quienes, a su juicio, representan justamente todo lo contrario Ikasle Abertzaleak, la organización universitaria que durante años compartió estrategia con las juventudes de la izquierda abertzale, rompe definitivamente con ellas en el VII congreso que celebran en 2019 en el que lanzan duras críticas a la institucionalización de la izquierda abertzale Así surge Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) que sí que contará con el respaldo de Ikasle Abertzaleak GKS penetra con fuerza en el mundo antisistema, en los gaztetxes, y con ello empiezan los primeros roces con Ernai, las juventudes de Sortu El primer choque directo se produce en la calle Ronda de Bilbao a causa de la propiedad de un local donde Miembros de Sortu se presentan con la Policía Municipal para desalojar a jóvenes de GKS También empiezan a aparecer pancartas en las que se lee ‘Sortu, deja en paz a Ikasle Abertzaleak’ FEB 2020 Un año después, Itaia, una organización de mujeres socialistas que apuesta por el comunismo como vía de lograr la igualdad entre hombres y mujeres, se une a IA y a GKS Estas tres organizaciones juveniles configuran el núcleo del llamado 'Mugimendu Sozialista' (MS) una alternativa antisistema que crece y compite con la izquierda abertzale ‘institucionalizada’ y con sus juventudes MS se presenta como un colectivo con una ideología comunista ortodoxa. Es independentista, pero sobre todo aboga por un levantamiento de la clase obrera. La izquierda abertzale y EH Bildu, se han convertido, en su opinión, en un grupo «burgués» DIC 2021 Durante la pandemia, el Movimiento Socialista logra captar la atención de los jóvenes con un discurso contra el ‘control social’. La invasión de Ucrania por parte de Rusia les permite reforzar su discurso contra la OTAN y Estados Unidos mientras que la súbida de los precios de la vivienda refuerza sus críticas al modelo capitalista JUN 2022 La tensión entre las juventudes de Sortu y las de GKS se vuelve patente en una disputa en la parte vieja de Donostia a causa del material de un Gaztetxe en la que ambos grupos llegan a las manos GKS comienza a mostrar su fuerza: reúne a cientos de jóvenes en formación en un anfiteatro en San Sebastián, convoca manifestaciones masivas y realiza una marcha por Bilbao con motivo del 1 de mayo que impacta: varios miles de jóvenes recorren las calles de la ciudad vestidos de negro y con banderas rojas, sin ikurriñas DIC 2023 A finales de 2023 Mugimendu Sozialista funda Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak (EHKS) una formación que quiere dar una estructura ideológica a todo el movimiento, aunque, a día de hoy, no está incluida en el registro de partidos del Ministerio del Interior Comienza la ‘batalla por las txoznas’: GKS denuncia públicamente que su presencia y sus inicitativas son sistemáticamente vetadas en los recintos festivos de los municipios vascos, incluidos aquellos gobernados por EH Bildu, en los que no tienen permitido poner txoznas. Esta pretensión no es nada inocente: las txoznas son una importante fuente de ingresos, dan visibilidad y ayudan a captar a más jóvenes MAY 2024 A raíz de las quejas de veto de GKS, más de 150 personas del ámbito cultural firman un manifiesto en contra de los vetos en las fiestas. Entre ellas, se encuentran personas como Bernardo Atxaga, Itziar Ituño o Fermín Muguruza ENE 2025 GKS hace una demostración de su capacidad de convocatoria en Bilbao y en Pamplona en una manifestación ‘en contra la guerra y el fascismo’ a la que acuden más de 5000 personas JUL 2025 Resurgen los conflictos en el inicio de fiestas de Vitoria por ocupar un espacio en las txoznas GKS protesta con una acampada en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, que acaba teniendo que ser desalojada por la Ertzaintza. Resurgen los conflictos en el inicio de fiestas de Vitoria por ocupar un espacio en las txoznas GKS protesta con una acampada en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria, que acaba teniendo que ser desalojada por la Ertzaintza. Siguen afirmando que sufren un veto y que no les permiten poner una txozna en las fiestas AGO 2025 Tras el concierto ofrecido en fiestas de Vitoria, Fermín Muguruza será criticado por parte de la izquierda abertzale al pronunciarse contra el veto: «El año pasado firmé un documento para que la pluralidad fuera lo normal en las txosnas de Vitoria. Yo confiaba en que para este año el problema estuviera solucionado, pero sigue. Ojalá para el año que viene lo esté y que todos tengan sitio en estas txosnas»



- Fermín Muguruza

Parte del éxito de 'Mugimendu Sozialista' radica en que construye un discurso ideológico en el que la revolución comunista se conjuga con elementos tradicionales históricamente más relacionados con el abertzalismo. Y el mensaje cala en gran parte de la juventud. De hecho, muchos de sus militantes proceden de familias acomodadas, vinculadas al nacionalismo, e incluso a la izquierda abertzale. El caso más evidente es el hijo de Mikel Albisu, 'Mikel Antza', y de Soledad Iparragirre, 'Anboto'. Otros provienen del mundo del bertsolarismo.

Esta capacidad de atracción ha provocado que los enfrentamientos con EH Bildu y con Sortu sean constantes. GKS busca destacar todas las contradicciones que le genera a la izquierda abertzale su apuesta por la institucionalización. Sin embargo, las consideradas «disidencias oficiales», aglutinadas alrededor de la plataforma Jardun, tampoco ven a los antisistema con buenos ojos.

El llamado 'movimiento socialista' ha saltado la muga. Ha conseguido fuertes apoyos en otras comunidades: en Cataluña colabora con grupos escindidos de ERC, pero también tiene implantación en Castilla y León. Incluso en Madrid donde convocó una manifestación en 2024 que puso en alerta a otros grupos de izquierda, entre ellos a Podemos y a Pablo Iglesias, que trató de relativizar su importancia.