Directo Un accidente provoca al menos 4 kilómetros de retenciones en La Avanzada en sentido Getxo
El de Barrika alza el puño tras conseguir un golpe asombroso en el hoyo 8. Reuters
Ryder Cup

Rahm sigue en modo apisonadora y Europa pone tierra de por medio en Nueva York

El Viejo Continente logra tres puntos por uno americano y domina a Estados Unidos por 3,5 a 8,5

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Sábado, 27 de septiembre 2025, 18:13

Jon Rahm sigue pletórico en esta Ryder. Tercer partido, tercer punto que consigue. Si el viernes consiguió por primera vez en su historial dos victorias ... en el primer día de competición, ha ampliado su espectacular registro a un tres de tres. Solo Tommy Fleetwood le sigue el ritmo en una Europa que ha vuelto a dominar a Estados Unidos rumbo al título en Nueva York. El inglés consiguió también su punto junto a Rory McIlroy al derrotar a Harris English y Collin Morikawa por 3&2.

