El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Donald Trump saluda a Bryson DeChambeau antes de uno de los partidos de la jornada inaugural de la Ryder Cup. AFP

El golpe de Donald Trump en la Ryder

Gran aficionado al golf, el presidente de Estados Unidos acudió al estreno del torneo para saludar y apoyar a sus compatriotas

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:39

Nueva York es el epicentro del mundo esta semana. En clave geopolítica, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas acapara la actualidad. ... 55 kilómetros al este del corazón de la Gran Manzana, donde se reúnen los líderes mundiales, se encuentra Bethpage Black Course. Es el campo que acoge la Ryder Cup que ha comenzado este viernes. La ocasión era inmejorable para Donald Trump, gran aficionado al golf que no dudó en presenciar el inicio del torneo entre el país que gobierna y Europa. No deja de ser, en el fondo, el segundo enfrentamiento entre ambas potencias durante estos días.

