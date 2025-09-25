Guerra psicológica contra Rahm en Estados Unidos antes de la Ryder: «¿Dónde está el Ozempic?» La competición entre EEUU y Europa arranca este viernes en Nueva York

Juanma Mallo Jueves, 25 de septiembre 2025, 17:43 | Actualizado 17:55h.

La Ryder Cup, la competición de golf que enfrenta a Estados Unidos contra Europa, arranca este viernes en el campo de Bethpage Black en Nueva York. Jon Rahm será la referencia en el equipo del Viejo Continente, el líder, y los aficionados locales ya han comenzado la guerra psicológica contra el jugador de Barrika. Este miércoles, durante uno de los entrenamientos desarrollados, se encontró con varios gritos en su contra. Por ejemplo: «¿Dónde está el Ozempic?», en referencia al popular medicamento que se emplea para adelgazar.

Europa tenía claro que iban a sufrir una presión psicológica, que los personas que apoyan a los jugadores locales iban a emplear todas las armas posibles para desestabilizar a Rahm y compañía. De hecho, el capitán, el británico Luke Donald, juntó a todo el equipo hace tres semanas. Les colocó gafas de realidad virtual y cascos en los que se oían insultos, gritos y se trataba de despistar a los jugadores para que se fueran habituando a los tretas que sufrirán desde este viernes hasta el domingo. «Había que acostumbrarles al ambiente que se va a vivir. Al final tenemos un equipo muy experimentado, pero nuestra obligación era adelantarnos a las sensaciones que van a vivir en el 'tee' del hoyo 1», afirmó.

Hace cuatro años, la Ryder se disputó en Wisconsin y varios jugadores europeos denunciaron ataques a su familia. Le ocurrió a la esposa de Shane Lowry. «En Whistling Straits, definitivamente se pasaron. Oí cosas horribles que les dijeron a los jugadores. Espero que no sea demasiado esta vez, pero no me sorprendería que fuera igual de malo o peor», comenta Laura Davies.

Hace dos años, Europa se llevó el triunfo en el Marco Simone Golf and Country Club, de Roma. En aquella 44 edición, Rahm tuvo una buena actuación y ahora, los estadounidenses, saben que es una de las grandes bazas del equipo del Viejo Continente.