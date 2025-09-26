El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El de Barrika choca el puño de su amigo inglés. Reuters

Un soberbio Rahm consigue el primer punto para Europa en la Ryder

El vizcaíno y Hatton superan a DeChambeau y Thomas y el Viejo Continente comienza con un contundente 3-1 ante unos Estados Unidos timoratos

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:20

Europa ha iniciado con paso firme su asalto a la Ryder Cup y Jon Rahm tiene mucha culpa del gran arranque de la competición. Un contundente 3-1 al término de la primera sesión de foursomes. El vizcaíno ha logrado el primer punto del Viejo Continente en Nueva York al formar una pareja la mar de sólida junto al inglés Tyrrell Hatton. Ambos son amigos, se entienden a la perfección, y han hecho gala de esa unión al doblegar a Bryson DeChambeau y Justin Thomas en la primera serie.

