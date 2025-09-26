Un soberbio Rahm consigue el primer punto para Europa en la Ryder

Europa ha iniciado con paso firme su asalto a la Ryder Cup y Jon Rahm tiene mucha culpa del gran arranque de la competición. Un ... contundente 3-1 al término de la primera sesión de foursomes. El vizcaíno ha logrado el primer punto del Viejo Continente en Nueva York al formar una pareja la mar de sólida junto al inglés Tyrrell Hatton. Ambos son amigos, se entienden a la perfección, y han hecho gala de esa unión al doblegar a Bryson DeChambeau y Justin Thomas en la primera serie.

El formato que ha abierto el emblemático torneo ha sido el de foursomes. En él, cada pareja juega únicamente una bola y los golfistas se alternan los golpes. Pese a que los americanos se adelantaron en el primer hoyo, dos aciertos en la séptima y la octava bandera dieron la vuelta a la tortilla para Europa. Después, pusieron tierra de por medio con otros dos birdies al 13 y el 14. El partido se resolvió bajo un sol de justicia en el decimoquinto hoyo, en el que a Rahm y Hatton les sirvió el par, ya que Thomas falló después su putt para par.

«Hemos sido capaces de ganar a dos de los mejores jugadores del mundo pese a no empezar muy bien», ha lanzado Rahm al término del encuentro. «Es un placer trabajar con este hombre», ha añadido el de Barrika al referirse a Hatton. El inglés es también su compañero de equipo en la Legión XIII del LIV. Además de haber jugado en las últimas Ryder juntos, también lo hicieron este verano para conquistar el campeonato por equipos de la liga saudí.

"This man is a joy to be partnered with" 🥹



Fue el primer punto de los tres que caerían de forma rápida para los dirigidos por Luke Donald. En paralelo -los cuatro partidos comenzaron con un cuarto de hora de diferencia- Rory McIlroy y Tommy Fleetwood aplastaron por cinco hoyos a Collin Morikawa y Harris English. El tercer punto fue el más sorprendente, ya que enfrente estaba Scottie Scheffler. El número uno del mundo cayó al lado de Russell Henley ante Ludvig Aberg y Matt Fitzpatrick, también por cinco golpes de ventaja. Los tres partidos en los que Europa consiguió el triunfo acabaron en el hoyo 15. Una superioridad pasmosa.

Veinte años después

Quedaba un partido más, el de Robert MacIntyre y Viktor Hovland ante Xander Schauffele y Patrick Cantlay. Este se resolvió en el 18 con triunfo americano, dos hoyos arriba. Europa ha ganado la primera sesión del viernes. No lo hacía en territorio americano desde la edición de 2004 en Michigan, en la que acabaría conquistado el trofeo, con Sergio García y Miguel Ángel Jiménez en el equipo. La sesión de tarde se disputa en formato fourballs. En ese sistema los cuatro juegan su propia bola y gana el hoyo el mejor desempeño. Los encuentros comienzan a las 18.30 horas.

Rahm jugará junto al austriaco Sepp Straka, que ha descansado por la mañana, ante Scottie Scheffler y J.J. Spaun, otro que no ha competido en el primer turno. Tommy Fleetwood y Justin Rose lo harán ante Ben Griffin y Bryson DeChambeau, Ludvig Aberg y Rasmus Hojgaard contra Cameron Young y Justin Thomas y Rory McIlroy y Shane Lowry frente a Sam Burns y Patrick Cantlay.