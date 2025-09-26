El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los componentes del equipo europeo al completo, incluido el capitán y los vicecapitanes. Afp

Rahm quiere escribir un nuevo capítulo dorado en la Ryder

El vizcaíno ganó a Tiger Woods en su estreno en 2018 y ha protagonizado batallas inolvidables ante Scottie Scheffler

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:52

Cuarto capítulo de una historia que no quiere acabar en su objetivo de hacer historia en el golf. Jon Rahm regresa en Nueva York a ... la Ryder Cup dos años después y por cuarta edición consecutiva. Por comparar, en el bando estadounidense solo Justin Thomas le iguala, mientras que en su propio vestuario, más experimentado, no puede llevar la voz cantante al compartir protagonismo con dos mitos de la competición como son Rory McIlroy (cinco títulos en siete participaciones) y Justin Rose (cuatro en seis). A sus 30 años, el vizcaíno se encuentra de nuevo en el mejor escaparate de su deporte, el torneo que siempre soñó jugar cuando cogió los primeros palos.

