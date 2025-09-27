La niña prodigio del golf: gana su segundo título seguido en la élite con solo 16 años La canadiense Anna Huang se ha impuesto en el Open de Francia tras hacerlo en Denia hace una semana

Carlos Nieto Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:46

Ha nacido una estrella en el golf. La adolescente Anna Huang, 16 años, ha ganado su segundo título apenas una semana después de levantar el primero. La canadiense se impuso en La Sella Open, en Denia, y este sábado levantó un nuevo entorchado en el circuito europeo en el Open de Francia. Si en territorio español apenas concedió tres bogeys, esta vez fueron cinco, un bagaje igualmente espectacular para su nula experiencia. En ambos certámenes ganó con dos golpes de margen.

The teenage superstar does it again! 🏆



Anna Huang wins the Lacoste Ladies Open de France to make it back-to-back wins 🇫🇷 #LLODF25 pic.twitter.com/HC7yFUM5b4 — Ladies European Tour (@LETgolf) September 27, 2025

Huang (-16) ofreció una exhibición en Barrière, campo ubicado en Deauville, Normandía. Con una última vuelta de 65 golpes, seis bajo par, aguantó el tipo ante el empuje de la sudafricana Casandra Alexander y la alemana Helen Briem. «Ganar dos semanas consecutivas es alucinante. Ni en mis mejores sueños lo hubiese imaginado», dijo la de Vancouver.

“I’m honestly just so shocked!”



16-year-old Anna Huang reacts to making it two victories in two weeks 🏆🏆#LLODF25 pic.twitter.com/h2slBmfLSS — Ladies European Tour (@LETgolf) September 27, 2025

Como en Denia, la mejor española fue Luna Sobrón (-9). La de Palma de Mallorca, de 31 años, pasó del quinto al octavo lugar. Marta Martín (-4) fue vigesimosexta. No pasaron el corte Blanca Fernández y María Hernández. En el circuito americano femenino no ha habido torneo esta semana.