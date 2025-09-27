El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Huang posa con el trofeo conquistado en Normandía. LET

La niña prodigio del golf: gana su segundo título seguido en la élite con solo 16 años

La canadiense Anna Huang se ha impuesto en el Open de Francia tras hacerlo en Denia hace una semana

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Sábado, 27 de septiembre 2025, 20:46

Ha nacido una estrella en el golf. La adolescente Anna Huang, 16 años, ha ganado su segundo título apenas una semana después de levantar el primero. La canadiense se impuso en La Sella Open, en Denia, y este sábado levantó un nuevo entorchado en el circuito europeo en el Open de Francia. Si en territorio español apenas concedió tres bogeys, esta vez fueron cinco, un bagaje igualmente espectacular para su nula experiencia. En ambos certámenes ganó con dos golpes de margen.

Huang (-16) ofreció una exhibición en Barrière, campo ubicado en Deauville, Normandía. Con una última vuelta de 65 golpes, seis bajo par, aguantó el tipo ante el empuje de la sudafricana Casandra Alexander y la alemana Helen Briem. «Ganar dos semanas consecutivas es alucinante. Ni en mis mejores sueños lo hubiese imaginado», dijo la de Vancouver.

Como en Denia, la mejor española fue Luna Sobrón (-9). La de Palma de Mallorca, de 31 años, pasó del quinto al octavo lugar. Marta Martín (-4) fue vigesimosexta. No pasaron el corte Blanca Fernández y María Hernández. En el circuito americano femenino no ha habido torneo esta semana.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  4. 4

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  5. 5 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  6. 6

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  7. 7

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  8. 8

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  9. 9 El Euromillones del viernes reparte su bote de 130 millones: resultados del 26 de septiembre
  10. 10 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La niña prodigio del golf: gana su segundo título seguido en la élite con solo 16 años

La niña prodigio del golf: gana su segundo título seguido en la élite con solo 16 años