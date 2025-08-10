Rahm despierta a tiempo en Chicago y jugará el partido estelar en busca de su primer triunfo del año El vizcaíno no encuentra su mejor nivel hasta una sucesión mágica entre los hoyos 12 y 15 que le dejan a tiro, dos golpes, del liderato de Burmester

El día de la marmota, ese de los sábados anodinos, que estropean todo, sobrevolaba la ronda de Jon Rahm en el LIV Chicago, torneo en el que se juega el año y que comenzó el viernes con paso firme frente al descalabro de Joaquín Niemann, primero en el ranking general. Sin embargo, un bogey de inicio mandó el primer aviso al de Barrika, que encadenaría ocho hoyos al par antes de volver a tropezar. No encontraba remedio a sus baches en los greenes ni a hierros que no salían lo dirigidos que le gustaría para dejarse opciones interesantes. Hasta que Rahm, segundo, protagonizó una sucesión mágica entre los desafíos 12 y 15 de Bolingbrook Club, escenario de su última victoria, donde se proclamó el mejor del circuito saudí en 2024.

Un eagle y tres birdies –uno de ellos no fue otra doble rebaja por una corbata– alejaron de un plumazo los fantasmas que podría tener el vizcaíno, que se recuperó de su gris inicio y sin tiempo para que sus rivales asumieran su despegue escaló en la clasificación hasta asomarse de nuevo a la cabeza. Vuelta a empezar. Este domingo, a partir de las 16 horas –la organización, estadounidense aunque financiada por Arabia, adelanta la jornada para no solaparse en televisión con el Gran Premio de Portland de la Indycar–, afrontará los últimos 18 hoyos del torneo y lo hará a dos golpes del liderato que refleja el sudafricano Dean Burmester, seis bajo par para un acumulado de -9.

Este destronó a Josele Ballester (-7), que le está cogiendo el gusto a la liga y que gobernó la tabla durante la mayoría de la ronda gracias a un soberbio nivel de golf. El muchacho de Castellón, que cumplirá el 18 de agosto 22 años, es un portento con un futuro prometedor. Y, por cierto, exalumno de la Universidad de Arizona como el vizcaíno. Jugarán juntos el partido estelar junto a Burmester.

Rahm tiró 67 golpes, cuatro bajo par y un acumulado de -6, en contienda de poner fin once meses después a una de sus mayores sequías como profesional. Por momentos se vio condenado a otro domingo a la desesperada porque le costó entonarse. Empezó por el hoyo 2, en el que se enredó en un denso rough que le hizo cosechar el primer bogey. Después, un par tras otro en el que coleccionó fallos con el putt, algunos asequibles como el del 5 (tres metros) o el 9 (4 metros), aunque en general no se labró buenas opciones.

El de Barrika lideró la siempre representativa estadística de greenes en regulación, con 14. Sin embargo, no llegaron esos 'puritos' marca de la casa para encender al público y cargarse de fe. Desesperado, tocó fondo con el tripateo del 11. Cogió la calle y llegó al green de dos, sí, pero desde 17 metros no entendió cómo su bola se quedó tan lejos –cuatro metros– del agujero. Tampoco entró.

Entonces reseteó y se rebeló contra sí mismo. No estaba dispuesto a darse por vencido, a desvanecerse. En el par 5 del 12 regaló un tiro espectacular desde 200 metros y se generó una opción de eagle de cuatro metros, distancia que esta vez no perdonaría. Su espectacular reacción tuvo continuidad en el par 3 del 13, en el que dibujó una trayectoria perfecta en esos 140 metros para luego meter el putt desde tres. Volvería a sacar partido de un par 5, aunque en el 14 una corbata, la misma que sufrió en ese lugar la víspera, le impidió firmar un nuevo eagle. Supo mejor la rebaja en el par 4 del 15, en el que se exhibió desde el rough para dejarse un putt de dos metros y medio.

Del 16, par 4, se fue con par, pero aquello supo a gloria porque dos malos golpes le habían comprometido. Logró llevarla al hoyo desde dos metros para aferrarse al torneo. Se quedó muy cerca después, en el par 3 del 17, de embocar desde la hierba alta con un chip fabuloso, pero una corbata volvería a aguarle la fiesta. Ya son cuatro las que colecciona estos días. Sin ellas iría líder. «He jugado francamente bien. Tengo muchas ganas de jugar con Josele», valoró Rahm en los micrófonos del LIV.

40 puntos

El doble campeón de majors puso la guinda a su gran final de vuelta, con seis golpes restados en siete hoyos. Se dejó prácticamente dado el birdie en el 18 con otro hierro sensacional tras una salida en la que hizo gala de su brutal golpeo. Ya en el hoyo 1, el último, falló la calle y llevar la bola a green en dos golpes ya fue un éxito, aunque luego sufrió más de la cuenta.

Por su parte, Niemann volvió a vivir otro día amargo. Asciende a dos sobre par pero ve la barrera de los puntos, el top-24, a tres golpes. El chileno es capaz de lo mejor y de lo peor. Por ello no se descarta que se despida con una exhibición que en el mejor de los casos le serviría para arañar unos puntitos. Rahm busca los 40 que concede la victoria y, si logra recuperar los 37 que le separan de Niemann, llegar líder a la última cita de Indianápolis.

La tarjeta de Rahm

Hoyo Par Golpes Balance

2) 4 calle-rough-rough-green-putt BOGEY -2

3) 5 rough-calle-green-2 putts PAR -2

4) 3 green-2 putts PAR -2

5) 4 calle-green-2 putts PAR -2

6) 3 green-2 putts PAR -2

7) 4 calle-green-2 putts PAR -2

8) 4 rough-calle-green-putt PAR -2

9) 4 calle-green-2 putts PAR -2

10) 4 rough-green-2 putts PAR -2

11) 4 calle-green-3 putts BOGEY -1

12) 5 calle-green-putt EAGLE -3

13) 3 green-putt BIRDIE -4

14) 5 calle-green-2 putts BIRDIE -5

15) 4 rough-green-putt BIRDIE -6

16) 4 rough-rough-green-putt PAR -6

17) 3 rough-green-putt PAR -6

18) 4 calle-green-putt BIRDIE -7

1) 4 rough-green-2 putts PAR -7

Carlota Ciganda busca su segunda victoria del año en Londres Después de un Abierto Británico horrible en el que no solo falló el corte sino que cayó a las últimas posiciones, Carlota Ciganda peleará este domingo por levantar su segundo título del año. La navarra llega a la jornada decisiva del PIF London Championship a tres golpes de la alemana Laura Fuenfstueck, con la que jugará el partido estelar tras tirar 72 golpes, uno bajo par. Fueron cuatro birdies y tres bogeys. Ciganda conquistó en junio el Meijer Classic del LPGA Tour, el circuito americano. La jugadora de Ulzama buscará además su noveno triunfo en la división europea. No solo Fuenfstueck (-9) se antoja como rival. Con -6 también marchan la belga Manon de Roey, la francesa Perrine Delacour y la sudafricana Casandra Alexander. El torneo se celebra en el Centurion Club de la capital londinense, el que fuera el primer escenario que acogió, allá por 2022, la primera cita de LIV Golf. Como la liga en la que juega Jon Rahm, este certamen también está financiado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, por sus siglas en inglés). Y al igual que el LIV, ha celebrado una competición por equipos en la que se ha impuesto un cuarteto integrado por la madrileña Marta Sanz, -1 en el apartado individual.