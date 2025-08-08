Rahm empieza tercero y se pone con el viento a favor en Chicago El vizcaíno se posiciona bien ante el descalabro de Niemann, su rival por el trono, quien está lejos de los puntos; con Sergio García arriba

La primera jornada del LIV Chicago sonríe a Jon Rahm, que está obligado a romper su sequía y ganar por primera vez este año si quiere tener opciones de salir campeón del LIV al igual que en 2024. Como hace un año, la contienda es un mano a mano entre el vizcaíno y Joaquín Niemann, un virtuoso capaz de ganar cinco torneos de once citas en el circuito saudí y de sufrir descalabros cuando las cosas no le salen. Este fin de semana por el momento la tónica es la segunda. El chileno está muy lejos de la cabeza. Tanto, que se encuentra fuera de los puntos (top-24), cota que ve a tres golpes. En cambio, el 'León de Barrika', 68 golpes y tres bajo par, fue capaz de colarse este viernes entre los primeros para presentar su candidatura. Es tercero a un golpe de Sergio García y Dustin Johnson.

El viento azotó con fuerza las dos primeras horas de la ronda, lo que hizo que se cosecharan muchos bogeys. Rahm lo sufrió a las primeras de cambio, con una salida que se abrió demasiado a la derecha hasta fallar la calle. Se enredó en el rough y después erró un putt de apenas dos metros y medio para salvar el par. Aparecían de nuevo los fantasmas en los greenes que tanto le lastraron en el Abierto Británico, pero esta vez sería diferente. En el hoyo 2 embocó desde tres metros para lograr su primer birdie y regresar al par del campo. Se perdería después de nuevo en la hierba alta en el tercer desafío del día, del que Niemann salió con bogey y el vizcaíno con par tras no hincar el diente a un apetecible par 5.

Clasificación primera jornada

1. Sergio García (ESP) -4

-. Dustin Johnson (EE UU) -4

3. Jon Rahm (ESP) -3

-. Tyrrell Hatton (ING) -3

-. Bryson DeChambeau (EE UU) -3

-. Phil Mickelson (EE UU) -3

-. Brooks Koepka (EE UU) -3

-. Dean Burmester (SUD) -2

9. Josele Ballester (ESP) -2

28. David Puig (ESP) +1

45. Joaquín Niemann (CHI) +3

De nuevo el viento iba a jugar una mala pasada a Rahm, que vio impotente cómo un tiro que iba hacia la bandera fue a parar al rough en el par 3 del 4, que también salvó. Sufrió después la primera de las dos corbatas del día y del 6, el 'hoyo de la fiesta', donde el green es una isla, salió con vida. Muchos pares, con Eolo haciendo de las suyas, sabían a birdies. El de Barrika ofrecería entonces su mejor versión con el putter y embocó un 'purito' marca de la casa desde siete metros para lograr la rebaja en el 7. Un lujo que no tuvo continuidad porque en el 8, otro par 4, falló un compromiso de tres metros y medio. El bogey no supo tan mal porque en paralelo Niemann se iba al agua para firmar una triple penalización.

Dos corbatas

En el 9 se encomendó de nuevo a otro putt largo, ocho metros, para recuperarse con un birdie que le catapultó al top-10. Ya estaba en negativo mientras el chileno se hundía con +4. Oportunidad de oro para seguir con vida por el título. Rahm embocó en el 10 desde cuatro metros y medio para salvar el par y después selló tablas en el 11 antes del par 5 del 12, un hoyo largo que esta vez no iba a dejar pasar. Pese a que la salida fue mala y el segundo golpe peor, desde el búnker recuperó a la perfección en uno de los tiros del día para dejarse un putt de apenas un metro. Tuvo después un putt largo de ocho metros que esta vez no entró y después sufrió otra corbata en el 14 que le negó el birdie.

Lo consiguió en el par 4 del 15 después de una mala salida corregida por un hierro mágico que le brindó una opción de dos metros que fue directa al agujero. Se le escapó después uno desde cinco metros. En el 17 acercó un lejano putt para no sufrir, y en el 18 su tiro desde seis metros y medio se quedó corto de fuerza. De haber entrado, hubiese dormido colíder. El sábado jugará a partir de las 19.05 horas en España, siete menos en Chicago, junto a Bryson DeChambeau (-3), cuyas opciones pasan por ganar aquí y la semana que viene en Indianápolis, y Andy Ogletree (-2). Saldrán desde el tee del 2 al acecho de los líderes.

La tarjeta de Rahm

Hoyo Par Golpes Balance

1) 4 rough-rough-green-2 putts BOGEY +1

2) 4 calle-green-putt BIRDIE PAR

3) 5 rough-calle-green-2 putts PAR PAR

4) 3 rough-green-putt PAR PAR

5) 4 calle-green-2 putts PAR PAR

6) 3 rough-green-putt PAR PAR

7) 4 calle-green-putt BIRDIE -1

8) 4 rough-calle-green-2 putts BOGEY PAR

9) 4 calle-green-putt BIRDIE -1

10) 4 rough-calle-green-putt PAR -1

11) 4 calle-collarín-2 putts PAR -1

12) 5 rough-búnker-green-putt BIRDIE -2

13) 3 green-2 putts PAR -2

14) 5 rough-calle-green-2 putts PAR -2

15) 4 rough-green-putt BIRDIE -3

16) 4 rough-green-2 putts PAR -3

17) 3 green-2 putts PAR -3

18) 4 calle-green-2 putts PAR -3