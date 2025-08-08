El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sainz, en una foto de archivo. Federación Vasca

Paso atrás del bilbaíno Javier Sainz, que falla el corte en el Irish Challenge

Con dos jornadas de dos sobre par se despide del torneo tras su puesto 43 la semana pasada en Escocia

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:07

Venía de un interesante puesto 43 en el Scottish Challenge, pero Javier Sainz ha dado un paso atrás esta semana en el Irish Challenge, otro torneo del HotelPlanner Tour, la segunda división del golf europeo. El bilbaíno falló este viernes el corte después de dos jornadas irregulares, ambas dos sobre par, en Killeen Castle, en el condado de Meath. El +4 deja fuera AL 'Puma de Laukariz' de uno de los últimos torneos y por tanto pierde una buena oportunidad para seguir escalando en el ranking del circuito.

Sainz sacó partido a los pares 5, con dos birdies y un eagle, pero se enredó un día más y concedió hasta seis bogeys en los hoyos 3, 4, 6, 13, 16 y 17. El corte se situó en +1 y necesitaba una rebaja, pero lo que llegaron fueron dos errores que le mandaron de vuelta a casa. Manda el estadounidense Matt Sharpstene con -7.

El mejor español es Álvaro Quirós con -3, en la undécima posición. Adri Arnaus y Lucas Vacarisas marchan en -2, el reserva en el LIV Luis Masaveu en -1, Javier Calles al par y tanto Borja Virto como Rocco Repetto pasaron el corte por la mínima en +1. Se quedaron fuera, además de Sainz, el donostiarra Joseba Torres, sobrino y alumno de José María Olazabal, con +3, misma tarjeta que Carlos Pigem y Alejandro Aguilera. Eduard Rousaud hizo +5 y con +7 se despidieron Javier Barcos, Quim Vidal (quinto la semana pasada), Víctor García y Álvaro Hernández.

La élite europea

En el circuito europeo, el escocés Grant Forrest (-7) lidera el Nexo Championship que se disputa en el Trump International Golf Links de Aberdeenshire, Escocia. El español mejor colocado es Jorge Campillo, vigesimoquinto con +1. Eugenio Chacarra, Pablo Ereño, Rafa Cabrera y el donostiarra Adrián Otaegui, este bajo bandera de Emiratos, están en +2. Sebastián García (+3) también pasó un corte que fallaron Albert Boneta (+5), Ángel Ayora (+5), Alfredo García (+6), Iván Cantero (+9), Nacho Elvira (+13) y los últimos clasificados Santiago Tarrio y Joel Moscatel, ambos con +18.

