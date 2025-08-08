Rahm quiere salvar en Chicago la primera bola de partido de Niemann El vizcaíno vuelve al lugar donde se impuso en 2024 para destronar al chileno, que puede abrochar el anillo tras un genial año con cinco títulos

El de Barrika, durante una ronda de prácticas en Chicago junto a Josele Ballester, jugador de Fireballs y también exalumno de la Universidad de Arizona.

Carlos Nieto Viernes, 8 de agosto 2025, 00:57

La temporada del LIV afronta su recta final. Desde este viernes hasta el domingo Chicago acoge el penúltimo torneo valedero para el campeonato individual antes de Indianápolis, la próxima semana. Después, del 22 al 24 de agosto, se resolverá la clasificación por equipos en Míchigan. Tras un curso sin títulos, Jon Rahm juega sin red. El líder de la general, Joaquín Niemann, tiene ante sí la primera oportunidad para ser el campeón del año. El chileno ha dominado con puño de hierro una competición en la que ha conseguido cinco victorias en once citas. Sin embargo, su inconsistencia le ha impedido despegarse lo suficiente del vizcaíno, que pese a su sequía siempre ha ocupado las primeras posiciones. Un año más, y de nuevo en Chicago, Rahm y Niemann se citan por la gloria.

El 'León de Barrika' acude al certamen como campeón defensor. Hace un año fue el torneo que clausuró el LIV y Rahm llegaba en desventaja sobre el talentoso jugador sudamericano, «indudablemente uno de los diez mejores del mundo», según deslizó el propio golfista vizcaíno. Con una exhibición, Rahm logró la victoria –su segunda tras el LIV de Reino Unido un mes antes– y gracias a su sprint final destronó a Niemann para hacerse con el anillo en su primer año en el circuito saudí.

Ahora la empresa resulta más complicada. La estadística apenas da un 15,7% a las posibilidades de que el de Barrika logre el título por el 84,12% de su rival. Se preguntarán qué pasa con el 0,18% restante. Pues bien, esa remota posibilidad pertenece a Bryson DeChambeau, cuyas escasas opciones pasan por ganar en Chicago e Indianápolis y esperar el descalabro de Rahm y Niemann. El estadounidense suma 136,24 puntos por los 169,16 del vizcaíno y los 206,8 del chileno. Cada victoria se recompensa con 40 créditos, cada segundo puesto con 30 y cada tercero con 24. El botín va descendiendo hasta el puesto 24, el último en sumar de los 54 jugadores en liza.

Al detalle Horarios. Este viernes a las 18.15 horas, el sábado a las 19.05 y el domingo a las 16.05.

El campo. Bolingbrook Club, un par 71 de 6.606 metros.

Partidos. Rahm saldrá desde el hoyo 1 con Joaquín Niemann y Bubba Watson.

Ranking. 1. Niemann (206,8 puntos), 2. Rahm (169,16) y 3. DeChambeau (136,24).

Toca hacer cuentas. Para llegar con opciones a la próxima semana, Rahm no puede perder más de 2,37 puntos con respecto a Niemann. Por supuesto, si quiere dejarse una opción interesante de salir campeón necesitaría levantar el título en Chicago y esperar que el chileno no alcance las primeras posiciones. Para salir líder del Bolingbrook Club, campo levantado en 2002, un par 71 de 6.606 metros, el vizcaíno tiene que ganar y esperar que su enemigo sea decimoctavo o peor. Por el contrario, a Niemann le vale con ganar o terminar en el podio, siempre que Rahm no le empate, para proclamarse el mejor del año y además llevarse el botín extra de 15,5 millones de euros.

Las cuentas

Si el chileno es cuarto, el vasco debe ser quinto. Si es quinto, sexto. Si es sexto, octavo. Si es séptimo, noveno. Si es octavo o noveno, décimo. Si es décimo, undécimo. Si es undécimo, decimotercero. Si es duodécimo, decimocuarto. Si es decimotercero, decimoquinto. Si es decimocuarto, decimoséptimo. Si es decimoquinto, vigésimo. Y si Niemann es decimoctavo o peor, Rahm llegará vivo al desenlace haga lo que haga.

El de Barrika necesita no perder al menos 2,37 puntos con respecto a Niemann para seguir con opciones de ser campeón

El vizcaíno, cuyo mejor resultado esta campaña ha sido el segundo puesto alcanzado en Riad, la cita inaugural, y en Valderrama, hace un mes en la semana previa al Abierto Británico, no levanta un título desde el 15 de septiembre en Chicago. Por equipos, sin embargo, ya ha celebrado este año cuatro victorias. La Legión XIII que capitanea lidera el ranking con 218,66 puntos por delante de los Crushers de DeChambeau (172) y los Fireballs (155) de los otros españoles en liza: Sergio García (sexto), David Puig (undécimo) y Josele Ballester (42º).