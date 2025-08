Rahm, cerca de igualar en sus dos años en el LIV sus ganancias de una década

Jon Rahm está a punto de superar un registro que refleja el poderío económico del LIV Golf, la aventura en la que está embarcado desde ... finales de 2023. Debutó en febrero del siguiente año y desde entonces ha disputado 23 torneos, que serán 24 este fin de semana con el de Chicago. Pues bien, a lo largo de todas estas citas del circuito saudí el vizcaíno se ha embolsado un total de 43.886.758,86 euros, una monstruosa cifra impulsada por los 15,5 millones extra que Rahm se anotó como ganador de la clasificación general de 2024. Esta cantidad, lograda en año y medio, está muy cerca de alcanzar a la que ha conseguido en toda su carrera en el PGA Tour.

En el circuito americano se estrenó en el Open Mayakoba de México en 2014, con solo 19 años, aunque no pasó el corte, por lo que no ingresó. El siguiente curso disputó tres torneos más y entre medias dio el salto al profesionalismo. Fueron sus primeras ganancias. Desde entonces, y pese a que desde 2024 apenas puede sumar tanto puntos como dinero en los cuatro 'majors', ha ingresado 44.339.490,56 euros. Es decir, está a poco menos de medio millón de euros -le vale un octavo puesto en Chicago- de rebasar en los últimos 18 meses todo lo que ha ganado en el PGA Tour en una década. Si bien en esa última cantidad vienen reflejados los cuatro grandes, no están computadas sus ganancias en el circuito europeo, el DP World Tour.

En este último suele jugar por curso tres torneos y antes de firmar por el LIV también disputaba las finales de Dubái entre los mejores del año, con premios cuantiosos. Las ganó tres veces (2017, 2019 y 2022). Por la conquista de la última se llevó dos millones más. En total, serían unos 10 millones de euros extras. En cualquier caso, no tardará en rebosar la cifra total de sus ganancias al margen del LIV. Cada victoria en el novedoso circuito se recompensa con 3,44 millones de euros, cada segundo puesto con 1,93 y cada tercero con 1,29. Y cada éxito por equipos se canjea por 2,58 millones a repartir entre los cuatro componentes para los gastos logísticos. Por comparar, su histórico triunfo en el Masters de Augusta de 2023 le hizo ingresar 2,78 millones.

Su salario, al margen

Rahm ha jugado 153 torneos del PGA Tour para un total de 44,34 millones, por lo que el promedio por certamen es de 289.800 euros. En cambio, en el LIV asciende a 1,91 millones de euros. El de Barrika todavía puede repetir la hazaña del curso pasado, desbancar a Joaquín Niemann de la cima y proclamarse el mejor del año, con lo que ingresaría esos 15,5 extras mencionados. Pero si no lo consigue y es segundo, por ejemplo, se llevará la nada desdeñable cifra de 6,87 millones. Si Bryson DeChambeau le supera y el vizcaíno fuese tercero, recibiría un bonus de 3,44 'kilos'.

Al margen de todas estas cifras queda su astronómico salario en el circuito antes presidido por el exjugador Greg Normann y ahora por el empresario Scott O'Neil. Rahm firmó en diciembre de 2023 con la liga financiada por el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí por un montante total de unos 525 millones de euros en cuatro años, desde la temporada 2024 hasta la 2027 incluida. Algo menos de la mitad de esa cifra no es dinero líquido ya que contempla el valor del equipo del que es capitán, la Legión XIII.