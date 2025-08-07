El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Meaztegi es el único campo público de 18 hoyos en Bizkaia. EC

Bizkaia se queda sin LIV Golf por ahora y Valderrama repetirá el año que viene

El circuito saudí acudirá por cuarto año consecutivo al emblemático campo que acogió la Ryder de 1997 mientras estudia la posibilidad de que Meaztegi sea sede en el futuro

Carlos Nieto

Carlos Nieto

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:53

La fumata blanca en el LIV Golf no ha indicado que el circuito saudí desembarque en Bizkaia el próximo año. Será, por cuarta temporada consecutiva, ... Valderrama la estación española de la rompedora liga. El tirón de Jon Rahm, que este fin de semana se juega el título en Chicago, todavía no es suficiente para traer el LIV al territorio, que dispondrá de tiempo suficiente para intentarlo de cara a 2027. «Estaríamos encantados de recibirlo», confirmó hace unas semanas el gerente del campo candidato, Meaztegi, Carlos Roca, a este periódico. «Tenemos ahora el Bizkaia PGAe Open, al que dedicamos mucho cariño, pero todo lo que sea hacer algo más grande, bienvenido sea».

