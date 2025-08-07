Bizkaia se queda sin LIV Golf por ahora y Valderrama repetirá el año que viene

La fumata blanca en el LIV Golf no ha indicado que el circuito saudí desembarque en Bizkaia el próximo año. Será, por cuarta temporada consecutiva, ... Valderrama la estación española de la rompedora liga. El tirón de Jon Rahm, que este fin de semana se juega el título en Chicago, todavía no es suficiente para traer el LIV al territorio, que dispondrá de tiempo suficiente para intentarlo de cara a 2027. «Estaríamos encantados de recibirlo», confirmó hace unas semanas el gerente del campo candidato, Meaztegi, Carlos Roca, a este periódico. «Tenemos ahora el Bizkaia PGAe Open, al que dedicamos mucho cariño, pero todo lo que sea hacer algo más grande, bienvenido sea».

Una delegación del departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de la Diputación se desplazó hace un mes a Valderrama mientras se celebraraba el LIV Andalucía. Se reunieron con los jerifaltes del circuito saudí para presentar su predisposición a albergar una cita, como también desea Madrid. Ambas tendrán que seguir esperando. Valderrama firmó cinco torneos en siete años, por lo que a partir de 2027, si no vuelve a negociar, albergará una edición más desde entonces hasta 2029. Es ahí cuando Bizkaia puede tener su opción.

«Vendría una serie de jefes del LIV y greenkeepers que nos pedirían unos requisitos. Tendríamos el tiempo suficiente para el año que viene, cuando haga falta», añadió Roca a EL CORREO. Meaztegi, el único campo público con 18 hoyos en Bizkaia, «tiene 95 hectáreas, espacio suficiente para poner gradas e infraestructuras necesarias». En la actualidad acoge cada año el Bizkaia PGAe Open, el plato fuerte del circuito nacional. Del 20 al 22 de junio se celebró su cuarta edición, con el gaditano Mario Galiano, compañero de Rahm en el equipo nacional en categorías inferiores, como ganador.

La demanda de los links

De esta forma, Valderrama seguirá vinculado al LIV. Hace un mes Rahm rozó la victoria al quedarse a un solo golpe de Talor Gooch, el que también se impusiera en 2023. El año pasado el gato al agua se lo llevó un Sergio García que se siente como en casa, ya que en su palmarés se encuentran otros tres triunfos en el circuito europeo en este mismo campo. Enclavado en Sotogrande, en el Campo de Gibraltar, es considerado como el mejor recinto de la Europa continental. De hecho, fue el primero en acoger la Ryder Cup, allá por 1997. La competición, por cierto, regresará a España en 2031, al Camiral Golf de Girona.

Valderrama es la octava cita en confirmar sus fechas. En este sentido, se adelanta de julio a junio (del 5 al 7) por dos motivos. El campo estará mejor, menos desgastado, y las temperaturas serán más agradables, mejorando la experiencia tanto de jugadores como del público. Las otras sedes anunciadas son Riad (5-7 de febrero), Adelaida (13-15 de febrero), Singapur (13-15 de marzo), Sudáfrica (20-22 de marzo), Ciudad de México (17-19 de abril), Virginia (8-10 de mayo) y el Reino Unido en JCB (24-26 de julio). Se esperan un puñado más en Estados Unidos, que de momento solo ha confirmado a Virginia, y muchos jugadores, incluido el propio Rahm, han requerido que antes del Abierto Británico se dispute un torneo en links para favorecer la adaptación al terreno. De hecho, este verano Valderrama se celebró en la semana previa al Open de Portrush.