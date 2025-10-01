Zupiria propone revisar ahora la Ley del Menor para mejorar el control de los udalekus privados tras el 'caso Bernedo'

El consejero de Seguridad ha llamado la mañana de este martes a las instituciones vascas a analizar si la normativa existente «es adecuada» para controlar ... lo que ocurre en udalekus de titularidad privada como el de Bernedo, cuya actividad está siendo investigada por un juzgado de Vitoria después de que cuatro familias de menores que han pasado por el campamento hayan presentado denuncias. Una de ellas por una presunta agresión sexual y el resto por supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones. Bingen Zupiria ha planteado concretamente revisar la Ley del Menor y los decretos que regulan el proceso administrativo para la apertura de campamentos por parte de asociaciones y empresas con o sin ánimo de lucro.

El Gobierno vasco da de este modo un golpe de timón a su puesta de escena de ayer, cuando la portavoz María Ubarretxena y la consejera de Juventud, Nerea Melgosa, optaron por no hacer autocrítica ni asumir responsabilidades en torno al 'caso Bernedo' y aseguraron que lo único que cabe esperar es que la justicia esclarezca cuanto antes lo ocurrido en el campamento. Casi al mismo tiempo, portavoces de las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa sí que reconocieron que la normativa actual, muy precisa respecto a la tutela de los udalekus públicos, impide un control efectivo de lo que ocurre en los campamentos privados. «Es un contrato entre una empresa y unos padres y madres y nosotros solo podemos investigar si hay quejas», dijo la responsable foral vizcaína de Empleo, Cohesión Social Igualdad, la socialista Teresa Laespada. Fue la primera en pedir cambios legales.

Este miércoles Zupiria se ha subido a ese carro. En una entrevista radiofónica ha ratificado la «gravedad» de las denuncias presentadas por cuatro familias y ha fijado como prioridad la necesidad de «aclarar si se han vulnerado derechos» de varias menores en Bernedo. Después ha planteado la necesidad de reflexionar sobre si «la estructura normativa es adecuada para hacer seguimiento de las actividades privadas de tiempo libre y de ocio» o si «hay que revisarla». Respecto a que el Gobierno no impidiera la celebración del udaleku este verano cuando la Ertzaintza tenía indicios de posibles delitos, el consejero de Seguridad ha defendido que la primera denuncia se interpuso a finales de agosto, al acabar el campamento, «y eso ya cambia todo».

Carta de 137 padres y madres

El consejero también ha asegurado que el 'caso Bernedo' está poniendo sobre la mesa «un debate sobre el modelo de ocio, sobre a dónde mandan las familias a sus hijos» que considera que debe abordarse «de forma ordenada». Qué significa eso no ha quedado muy claro.

Este miércoles 'Berria' publica una carta en la que los representantes de 137 familias que han venido enviando a sus hijos e hijas al udaleku que se celebra en el municipio alavés defienden que «volverían a elegir esta opción», muestran su apoyo a los monitores «frente a una situación que se ha magnificado y distorsionado» y agradecen a los organizadores unas actividades en las que ponen el euskera y el feminismo como centro del día a día y «dejan claro que el cuerpo de todas las personas es una cuestión política».