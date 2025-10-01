El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Instalaciones de Bernedo en las que se desarrolla el udaleku que está siendo investigado. Igor Aizpuru

Zupiria propone revisar ahora la Ley del Menor para mejorar el control de los udalekus privados tras el 'caso Bernedo'

El consejero de Seguridad sugiere la necesidad de modificar los procesos administrativos que autorizan el funcionamiento de colonias

Octavio Igea

Octavio Igea

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:17

El consejero de Seguridad ha llamado la mañana de este martes a las instituciones vascas a analizar si la normativa existente «es adecuada» para controlar ... lo que ocurre en udalekus de titularidad privada como el de Bernedo, cuya actividad está siendo investigada por un juzgado de Vitoria después de que cuatro familias de menores que han pasado por el campamento hayan presentado denuncias. Una de ellas por una presunta agresión sexual y el resto por supuestos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones. Bingen Zupiria ha planteado concretamente revisar la Ley del Menor y los decretos que regulan el proceso administrativo para la apertura de campamentos por parte de asociaciones y empresas con o sin ánimo de lucro.

