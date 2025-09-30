El Gobierno vasco elude responsabilidades y pide a la Justicia que «haga su trabajo en el 'caso Bernedo'»
La portavoz del Ejecutivo reclama que se «aclare rápido» lo ocurrido en el udaleku ahora que se sabe que la Ertzaintza tiene abierta una investigación desde enero
Vitoria
Martes, 30 de septiembre 2025, 14:27
Doce preguntas y ninguna respuesta. El Gobierno vasco ha eludido este martes cualquier tipo de responsabilidad respecto a la vigilancia y el control del udaleku ... que la asociación Sarrea realiza cada verano en la localidad alavesa de Bernedo pese a que la Ertzaintza tiene sobre la mesa cuatro denuncias de padres y madres por presuntos delitos contra la libertad sexual de varios menores. El Departamento de Seguridad también ha reconocido en las últimas horas que tiene abierta una investigación desde enero que no ha avanzado y cuyas diligencias, sobre las que la Fiscalía no sabía nada, se encuentran atascadas en un juzgado de Vitoria.
Pese a la sucesión de acontecimientos desde que EL CORREO desvelara el pasado jueves el caso la portavoz del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, se ha limitado hoy a pedir a la justicia que «haga su trabajo» y que «aclare rápido» lo ocurrido en las colonias a las que asisten niños y niñas de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Varias adolescentes relataron el pasado agosto a sus familias, al volver, que fueron obligadas a asearse en duchas mixtas con adultos que también se paseaban desnudos por las instalaciones del campamento, y que en algunos casos fueron obligadas a «chupar el dedo del pie» a un monitor para poder merendar.
A partir de estas primeras denuncias se ha ido desvelando el descontrol en torno a unas colonias de titularidad privada sobre las que nadie parece asumir responsabilidades en base a una normativa obsoleta, de 1985. Las instituciones han ido avanzando después en el control de unas actividades en las que participan más de un millar de menores... pero solo en las que gestionan las administraciones públicas. Las otras aparecen ahora en un limbo legal. La Diputación alavesa ha reconocido que conocía la actividad de la asociación Sarrea en Bernedo pero que nunca la controló y la de Bizkaia y el Ararteko recibieron una queja sobre ese campamento en 2019 a la que nadie parece que dio la trascendencia oportuna. En Gipuzkoa, dos educadoras sociales se personaron el año pasado en la comisaría de la Ertzaintza de Zarautz para relatar lo que les habían contado varias menores tuteladas que habían pasado por Bernedo. Ese fue el desencadenante de la investigación policial.
La Ararteko, tampoco
Respecto a todo esto se le ha cuestionado hoy a Ubarretxena en su comparecencia habitual de cada martes. A la portavoz se le ha pedido opinión sobre lo que se va sabiendo, sobre si ha existido descoordinación institucional y dejación en la vigilancia de unas actividades en las que hay menores implicados, sobre si deben reforzarse los controles, por qué la Ertzaintza no sugirió antes del verano que no hubiera colonias en Bernedo vistos los indicios existentes... pero nada. La respuesta única que traía preparada la consejera no abordaba ninguna de estas cuestiones y la ha repetido una y otra vez.
La portavoz se ha limitado a confirmar lo que ya se sabía: que la Ertzaintza abrió un atestado con las declaraciones que realizaron las educadoras en Zarautz, que hay cuatro denuncias «que están siendo investigadas». «Hay menores implicados así que pido discrección con este caso», ha añadido. Un mensaje muy similar al que ha ofrecido también hoy la ararteko en funciones. Consultada por este periódico Inés Ibáñez de Maeztu ha asegurado que su institución no puede implicarse ni enviar recomendaciones a las instituciones «sobre asuntos que ya están judicializados».
