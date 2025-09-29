El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Igor Aizpuru

La Ertzaintza confirma que investiga cuatro denuncias contra la libertad sexual en los udalekus de Bernedo

La primera llegó en agosto de este año y se sumaron otras tres un día después de que EL CORREO desvelara los testimonios de varias familias

Alba Peláez

Alba Peláez

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:45

La Ertzaintza ha confirmado este lunes que tiene registradas cuatro denuncias contra la libertad sexual por hechos supuestamente ocurridos en los udalekus de Bernedo. El ... Departamento de Seguridad del Gobierno vasco asegura que tuvo conocimiento a finales de 2024 de posibles agresiones sexuales a menores, según pudo confirmar este periódico. Pero la primera denuncia no se formalizó hasta hace poco más de un mes.

