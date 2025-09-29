La Ertzaintza confirma que investiga cuatro denuncias contra la libertad sexual en los udalekus de Bernedo

La Ertzaintza ha confirmado este lunes que tiene registradas cuatro denuncias contra la libertad sexual por hechos supuestamente ocurridos en los udalekus de Bernedo. El ... Departamento de Seguridad del Gobierno vasco asegura que tuvo conocimiento a finales de 2024 de posibles agresiones sexuales a menores, según pudo confirmar este periódico. Pero la primera denuncia no se formalizó hasta hace poco más de un mes.

Según confirman fuentes policiales inmersas en la investigación aún abierta, la Ertzaintza conocía que algo iba mal en ese enclave lúdico de la Montaña Alavesa. Desde la comisaría de Urola Kosta, en Zarautz, se abrió un atestado por las posibles «agresiones sexuales» a, al menos, «tres menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa» participantes en esas colonias «entre 2021 y 2024». Ese expediente sigue vivo a día de hoy.

La Policía Autonómica inició una investigación en la que, entre otros, se toma declaración a diferentes figuras con participación en los udalekus. Tras recabar toda la información, el 30 de abril de 2025, a las 10.51 horas, se remitió el atestado al juzgado. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirman que en mayo se recibió el atestado, pero no fue hasta el 25 de septiembre cuando el juez ordenó abrir diligencias previas. La Ertzaintza apunta a que tienen constancia de una primera denuncia formalizada el 25 de agosto de este mismo año, por hechos supuestamente ocurridos en 2021 y 2022 en los udalekus de Aibagar y, 2023 y 2024 en Bernedo.

El pasado viernes, 26 de septiembre, un día después de que EL CORREO comenzara a desvelara las quejas de varias familias motivadas por las prácticas que les narraron sus hijos, se registraron otras tres denuncias, en las comisarías de Laudio, Vitoria-Gasteiz y Deba-Urola, contra la libertad sexual por hechos ocurridos supuestamente en los udalekus de Bernedo. La Ertzaintza continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.