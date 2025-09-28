El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior del edificio de las antiguas escuelas de Bernedo, sede durante décadas del polémico campamento. Igor Aizpuru
Escándalo en un campamento de verano

La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo

El caso pasó por comisarías de Bizkaia y Álava. Aunque la Diputación de Gipuzkoa fue alertada en marzo, el 'udaleku' volvió a celebrarse

David González

Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:10

Todos los sistemas de control parecen haber fallado en el caso del polémico 'udaleku' de Bernedo, cuyos monitores presuntamente obligaban a los menores participantes a ... ducharse desnudos -chicas y chicos juntos- con ellos, chuparles los pies, escuchar insinuaciones sexuales, abrazarles semidesnudos o mostrar sus nalgas para recibir comida. Unas prácticas, destapadas por EL CORREO esta semana, pero que ya fueron denunciadas medio año antes de celebrarse las colonias de este verano y que la Ertzaintza investiga desde entonces en calidad de «agresiones sexuales a menores», según ha podido confirmar este periódico. Con esta nueva revelación, el caso no solo pone bajo sospecha a los monitores señalados, sino también al propio sistema de protección de menores porque de haber funcionado, el campamento no se habría desarrollado este verano, al menos con las actividades denunciadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  2. 2

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  3. 3 El primer premio de la Lotería Nacional del sábado deja un pellizco en Vitoria: «Que lo disfrute»
  4. 4

    El trinitario investigado por violar a una niña de 14 años huye de Vitoria ante las amenazas recibidas
  5. 5

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  6. 6

    Tirón de orejas del Gobierno vasco a la Diputación de Álava por las viviendas tensionadas
  7. 7

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  8. 8 Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  9. 9 Dos generaciones de floristas «en el mismo barco»
  10. 10 Rescatan a tres personas «enriscadas» en las Cascadas de la Tobería en la localidad alavesa de Andoin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo

La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en Bernedo