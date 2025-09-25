El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

«Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

La Ertzaintza investiga el «infierno» que vivieron decenas de chicos y chicas de entre 13 y 15 años en un udaleku de Bernedo, en Álava

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:56

María se enteró de lo que le había pasado a su hija en el momento en el que la adolescente bajó del autobús el pasado ... 23 de agosto. Irune (también nombre ficticio) lo supo cuando, varios días después de que terminase el campamento de Bernedo (Álava), llegó la carta de su hija de 15 años. Al escucharlas, a ambas madres se les encendieron las alarmas. Como ellas, muchas otras familias no tenían ni idea de lo que había ocurrido durante los 15 días anteriores en las colonias organizadas por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  6. 6

    Hallan sustancias antiadherentes en la sangre de niños en Gipuzkoa
  7. 7 Buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el pasado día 19 en Amorebieta
  8. 8 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  9. 9

    Una aerolínea turca ofrecerá vuelos baratos a Estambul desde Loiu a partir de diciembre
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

«Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»