El Gobierno vasco reconoce que el campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
El consejero de Seguridad admite que la Ertzaintza ha iniciado una investigación tras las denuncias de las familias
Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:45
El consejero de Seguridad, Bigen Zupiria, ha asegurado esta mañana que la Ertzaintza y la Autoridad judicial investigan a los responsables de un campamento desarrollado ... este pasado verano en Bernedo (Álava) en el que, supuestamente, monitores y alumnos se duchaban juntos desnudos. Según ha publicado hoy en EL CORREO, los monitores se paseaban a menudo con sus miembros sexuales al descubierto y se llegó a denunciar un caso de acoso sexual de un niño a una menor, sin que los responsables reaccionaran.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en Vitoria en el Basque Segurtasun Foroa, el foro de debate de la seguridad desde una perspectiva integral, el consejero ha afirmado, en primer lugar, que el espacio en el que se ha desarrollado el udaleku «ni es un centro educativo ni es una colonia». «No figura registrada como tal esa actividad en ningún registro público», ha asegurado.
En todo caso, ha precisado que la Ertzaintza «tiene conocimiento de algunos sucesos que sucedieron en un edificio en Bernedo y está investigándolos junto con las autoridades judiciales correspondientes. No obstante, no ha querido dar más explicaciones ni detalles de los hechos investigados al estar involucrados menores de edad que »merecen una protección especial«.
