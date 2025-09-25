El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Gobierno vasco reconoce que el campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»

El consejero de Seguridad admite que la Ertzaintza ha iniciado una investigación tras las denuncias de las familias

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:45

El consejero de Seguridad, Bigen Zupiria, ha asegurado esta mañana que la Ertzaintza y la Autoridad judicial investigan a los responsables de un campamento desarrollado ... este pasado verano en Bernedo (Álava) en el que, supuestamente, monitores y alumnos se duchaban juntos desnudos. Según ha publicado hoy en EL CORREO, los monitores se paseaban a menudo con sus miembros sexuales al descubierto y se llegó a denunciar un caso de acoso sexual de un niño a una menor, sin que los responsables reaccionaran.

