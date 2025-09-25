Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»

Estas son dos de las cartas que destapan el comportamiento de los monitores del campamento de Bernedo, organizado por Sarrea euskal udaleku elkartea.

Primera carta

Zelan zaudete?

Espero que estéis bien. Yo estoy bien aunque el primer día estaba nerviosa porque no sabía en que habitación iba a estar, porque hay dos habitaciones, una que está cerca del frontón y se llama 'frontoialde' y el otro que está cerca de la cocina y que se llama 'sukaldealde' y que es en la que estoy. Estoy en una buena habitación.

Bueno lo que es rarísimo que no podemos mirarnos en los espejos porque están pintados para que no nos podamos ver porque supuestamente 'gaizki ikusten ba zara berdin du' (Da igual si te ves mal) y otra frase en un espejo donde hay dibujada a una mujer abierta de piernas y pone 'on egin' (que aproveche). Es para que no nos arreglemos aunque hay gente que quita la pintura de los espejos. Otra cosa rara es que las monitoras hacen topless o como se diga en la piscina y por la cocina andan en tetas y alguna sin sujetador. Otra cosa que comentar es que hacemos ducha un día los de 'sukaldealde' y otros días los de 'frontoialde', algunos días nos ducharemos los de las dos habitaciones a la vez. OJO QUE POR AHORA NO NOS HEMOS DUCHADO. Me voy a quejar de que parece ser que hay que ducharse por grupos, hay seis grupos y yo soy el 3, 'sukaldealde son los grupos' 1, 2 y 3 y 'frontoialde' 4, 5 y 6. Y QUE LAS DUCHAS SON MIXTAS.

Ayer me quejé y expresé mi decisión porque como igual hay que gente trans y así para que no se sientan categorizados por 'chicas' o 'chicos'. Me han dicho que al principio sería incómodo y yo me quejé porque es traumático. Nuestro grupo hemos acordado que primero se duchan los chicos y luego las chicas. A MÍ NO ME VAN A OBLIGAR. Han dicho que es ducha sin ropa, si es con bikini me da igual ducharme con ellos. La supuesta libertad en este tema para mí es acoso. No os preocupéis que ya lo solucionaremos.

Bueno la comida está bien, me como todo, tenemos de tareas poner y quitar los platos y limpiar los baños. Hoy me ha tocado lo de las mesas y bueno sin más. Lo que suele joder es que no se puede estar mucho en los baños y habitaciones. A MÍ NO ME VAN A SILENCIAR. ME VOY A QUEJAR. #MEVOYAESCAPAR. Sigo en el otro papel si puedo.

Bueno ahora es la tarde y hemos podido ducharnos separados porque primero se han duchado los chicos y luego nosotras. Si en algún momento me siento presionada me querré ir. Aunque creo que solo nos ducharemos dos veces. Si me quiero ir conseguiré alguna forma de contactarme. Espero que leáis la carta pronto y ME CONTESTÉIS. Espero que os vaya bien. Espero que pongáis a cargar mi móvil porque tiene 1% de batería. Ya os escribiré.

Agur

Segunda carta

Kaixo familia:

No sé si podéis leer mis cartas porque ama está fuera y aita creo que en La Rioja. Cuando ayer hablé por llamada con la ama quería haberle dicho que no me lo estoy pasando tan bien. Tengo amigas y eso y me lo paso bien con ellas y las actividades están bien, pero no es que me lo esté pasando bomba. Dejaré de margen hasta el día 14 por si me empiezo a pasármelo mejor y porque cuando llegue el día 14 sin contar este día quedarían dos días. Si mando esta carta llegaría el día 18 y por lo tanto quedarían 6 días. Si quisiese que vinieráis a buscar os tendría que contactar con el móvil de xxx porque dentro de las reglas del campamento no se puede hablar con los padres. Seguramente en ese caso os tendríais que inventar alguna excusa porque sino las monitoras intentarían convencerme para quedarme y yo la verdad estoy teniendo bastante paciencia. Para el día 14 quedan dos días y espero hasta allí para sean días 'lisos' o sea que faltan 10 días, que no sean 12, 11... Espero que lo entendáis, que os vaya bien y que me respondáis. Muchas gracias.