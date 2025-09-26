Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
E.C.
Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:03
Kaixo, ama, aita, xxx, eta amama eta aitite. Oso ondo estoy aquí, he hecho muchos amigos super majos. Ya os quiero ver porque os echo ... mucho de menos pero os juro que aquí estoy muy bien. Solo faltan ocho noches y estoy aquí super bien. Solo he llorado dos veces pero también voy a llorar el último día porque no me querré ir. Se ponen en tetas y se desnudan y hay gente que se ha traumado. Tengo muchas cosas que contaros pero os lo diré en casa ¿vale?. Recordar que me lo estoy pasando bien y seguro que vosotros también. Duerno genial y estoy super agusto. ¡Os quiero mucho! Agur!
