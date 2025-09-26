El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior del recinto de las escuelas viejas de Bernedo donde pernoctaban los chavales y monitores. Igor Aizpuru

Escándalo en un campamento de Bernedo

«Iban semidesnudas por el pueblo»

Los vecinos de Bernedo aseguran que este verano «la cosa se ha ido de madre» en las colonias que se celebran en las escuelas viejas del pueblo

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:07

Las escuelas viejas de Bernedo llevan casi medio siglo acogiendo campamentos de verano a los que acuden menores de todo Euskadi. Los vecinos de ... este pequeño pueblo de la Montaña Alavesa de menos de 200 habitantes están acostumbrados a ver a los chavales y a los monitores en las piscinas, el frontón o el parque infantil. Y en todos estos años no habían detectado comportamientos inadecuados ni se habían sentido incómodos. Sin embargo este pasado mes de agosto «la cosa se ha ido de madre». Con esas palabras define la situación un residente en el pueblo, que como el resto de vecinos con los que ha conversado EL CORREO prefiere mantenerse en el anonimato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3

    Stansol se hace con el fallido asador de Portal de Castilla tras 27 años de cierre
  4. 4

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  5. 5

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  6. 6

    Colonias en Álava: «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»
  7. 7

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  8. 8

    Un maltratador sale de prisión y llega al portal de su víctima en Vitoria al fallar su pulsera
  9. 9

    La Diputación alavesa alega que el campamento de Bernedo no era de su competencia
  10. 10 Consulta el programa completo del Mercado Medieval de Vitoria: espectáculos, artesanía y mucha comida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Iban semidesnudas por el pueblo»

«Iban semidesnudas por el pueblo»