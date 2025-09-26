El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lo que dice la ley en Euskadi sobre los campamentos

La noticia adelantada por EL CORREO sobre lo ocurrido en las colonias de Bernedo ha suscitado ciertas dudas acrca del control en las actividades juveniles

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:00

La noticia acerca del campamento de Bernedo adelantada ayer por EL CORREO, además de provocar numerosas reacciones por parte de las instituciones, también ha generado ... un gran impacto en la sociedad vasca. Las familias de varios niños que acudieron a las colonias denunciaron que los monitores obligaban a los niños y niñas (de entre 13 y 15 años) a ducharse desnudos juntos. Aunque las Diputaciones son las encarcadas de controlar los campamentos, lo cierto es que hay distintos niveles de control en las actividades juveniles

