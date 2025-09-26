Lo que dice la ley en Euskadi sobre los campamentos
La noticia adelantada por EL CORREO sobre lo ocurrido en las colonias de Bernedo ha suscitado ciertas dudas acrca del control en las actividades juveniles
Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:00
La noticia acerca del campamento de Bernedo adelantada ayer por EL CORREO, además de provocar numerosas reacciones por parte de las instituciones, también ha generado ... un gran impacto en la sociedad vasca. Las familias de varios niños que acudieron a las colonias denunciaron que los monitores obligaban a los niños y niñas (de entre 13 y 15 años) a ducharse desnudos juntos. Aunque las Diputaciones son las encarcadas de controlar los campamentos, lo cierto es que hay distintos niveles de control en las actividades juveniles
Regulación
Las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil están reguladas en Euskadi por un decreto de 1985 y la Ley de Juventud de 2022.
Requisitos a cumplir
Comunicación previa de la actividad a la Diputación foral correspondiente al territorio donde se va a llevar a cabo la actividad. Si afecta a varios, se debe comunicar al Gobierno vasco.
Modelo de comunicación previa
Se pone a disposición de las organizaciones un documento donde deben marcar datos como fechas de la actividad, persona responsable, número de participantes (chicas, chicos), edades, número de monitores, de directores...
Otros requisitos
Se debe presentar la autorización de la propietaria del terreno o edificio donde se lleva a cabo y copia de los títulos o diplomas de los directores/as y monitores/as.
Obligatorio
Se ha de hacer constar un seguro y la autorización de los padres en caso de menores.
