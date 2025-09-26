El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Edificio donde se hacen las colonias en Bernedo, propiedad de la Junta Administrativa, el concejo del pueblo. Igor Aizpuru

Ninguna administración vasca controlaba la actividad de la polémica colonia de Bernedo

El titular de Seguridad admitió ayer que no consta esta actividad «en ningún registro público» y que la Ertzainza «investiga» el caso

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Viernes, 26 de septiembre 2025, 01:03

La noticia del campamento de Bernedo publicada por EL CORREO provocó ayer un efecto rebote en las instituciones vascas. Todos los organismos públicos con competencias ... en el control de actividades con menores volvieron a eludir responsabilidades en lo ocurrido en la localidad alavesa. El argumento principal para volver a echar balones fuera fue que se trata de una actividad organizada por una asociación privada sobre la que no tienen competencias. Las administraciones también apuntaron ayer que la agrupación Sarrea Euskal Udalekuak Elkartea no había solicitado permiso para realizar la actividad con los menores. En este contexto de respuestas incompletas -y una indignación cada vez mayor de las familias afectadas- lo único claro que se pudo constatar es que ninguna institución controló la actividad de la colonia de Bernedo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  3. 3 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  4. 4

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  5. 5

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  6. 6

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  7. 7

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia
  8. 8

    Fallece un extra de 78 años en el rodaje de una película de Los Javis
  9. 9

    Criticas a las txosnas por oponerse a TicketBai y dudas con el Guggenheim
  10. 10 Una joven rusa, sobre un lugar de Bilbao: «Me siento estafada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ninguna administración vasca controlaba la actividad de la polémica colonia de Bernedo

Ninguna administración vasca controlaba la actividad de la polémica colonia de Bernedo