Cronología completa del caso de Bernedo La Ertzaintza investigaba desde enero las «agresiones sexuales» a 3 menores en los campamentos

Colonias en las antiguas escuelas de Bernedo donde se han denunciado malas praxis por parte de monitores

David González Domingo, 28 de septiembre 2025, 01:03

Denuncia a la Ertzaintza

El 22 de enero, en la comisaría de Zarautz se recibe el aviso de posibles «agresiones sexuales a menores» en el 'udaleku' de Bernedo.

Primeras declaraciones

Educadoras ... de la Diputación de Gipuzkoa revelan a los agentes el malestar de, al menos, tres menores tutelados que fueron a Bernedo entre 2021 y 2024.

Aviso a Gipuzkoa La jefatura de la comisaría de Urola-Kosta (Zarautz) pide colaboración a la Diputación de Gipuzkoa por un presunto delito de agresión sexual a sus menores en Bernedo. Cambio de investigadores La Unidad de Investigación Criminal y Policía Judicial de Bizkaia de la Ertzaintza se hace cargo del caso. Ayuda puntual de la comisaría de Laguardia. El cocinero «desnudo» La Ertzaintza pone nombre a los ocho responsables de la entidad gestora del 'udaleku'. También logra la identidad del cocinero que «cocinaba desnudo». Juzgado de Instrucción 3 El 30 de abril, los investigadores de Bizkaia dan por «finalizadas» sus diligencias y las entregan al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria. Verano de 2025 Nueva edición del 'udaleku' de Bernedo. Vecinos se quejan de que «iban semidesnudos». La Diputación de Gipuzkoa ya no manda ningún menor tutelado. EL CORREO destapa el caso Esta semana, y tras ser avisado por familiares de los adolescentes participantes en este último verano, este periódico destapa lo ocurrido en Bernedo. El papel institucional. Las diferentes instituciones vascas reaccionan a la noticia excusando cualquier responsabilidad en este caso aún abierto y bajo la lupa judicial.

Temas

Ertzaintza

Bernedo