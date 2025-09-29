El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La fiscal del País Vasco admite que el caso del campamento de Bernedo ha estado «meses parado» en el Juzgado de Vitoria

Carmen Adán exige que se «active inmediatamente» la investigación

N. Salazar

N. Salazar

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:09

Primera reacción institucional a la exclusiva publicada ayer domingo por EL CORREO sobre la investigación abierta desde «enero» por presuntas «agresiones sexuales» a, por lo menos, tres menores participantes en el campamento de verano de Bernedo ... , en Álava. Ese trabajo policial se refiere a posibles delitos cometidos durante los veranos de 2021 a 2024. La fiscal jefa superior del País Vasco, Carmen Adán, ha explicado esta mañana de lunes, tras su visita al Parlamento vasco, que su oficina se ha enterado «por los medios de comunicación» de esta causa. A continuación, ha censurado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que recibió el atestado de la Ertzaintza a finales de abril, no lo haya movido.

