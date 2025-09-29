La fiscal del País Vasco admite que el caso del campamento de Bernedo ha estado «meses parado» en el Juzgado de Vitoria

Primera reacción institucional a la exclusiva publicada ayer domingo por EL CORREO sobre la investigación abierta desde «enero» por presuntas «agresiones sexuales» a, por lo menos, tres menores participantes en el campamento de verano de Bernedo ... , en Álava. Ese trabajo policial se refiere a posibles delitos cometidos durante los veranos de 2021 a 2024. La fiscal jefa superior del País Vasco, Carmen Adán, ha explicado esta mañana de lunes, tras su visita al Parlamento vasco, que su oficina se ha enterado «por los medios de comunicación» de esta causa. A continuación, ha censurado que el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria, que recibió el atestado de la Ertzaintza a finales de abril, no lo haya movido.

En este punto, Adán ha solicitado a su responsable que lo active «inmediatamente». Hasta ahora, según reveló ayer EL CORREO, sólo en este juzgado se ha recibido el atestado de la Policía autonómica y poco más. Se trata de una de las salas más saturadas del Palacio de Justicia de Vitoria.

Adán ha exigido que «más allá de darle un número al procedimiento, (trámite completado a finales de abril) se inicie la investigación». De hecho, la fiscal se ha mostrado rotunda. «Como ha pasado en otras ocasiones, el atestado remitido se quedó en un limbo y no motivó la incoación de diligencias previas, que es obligada».

Cambio de manos

«La Fiscalía desconoce que existe esa actuación policial en el ámbito del juzgado. Si tampoco la Policía (por la Ertzaintza, que abrió atestado en enero) da cuenta de que ese caso ha llegado al juzgado, no podemos ni impulsar ni coordinar. Lo hemos hecho ahora para que inmediatamente se ponga en marcha todo lo que es la actuación judicial», abundó Adán.

En aquellas primeras denuncias, a cargo de dos educadoras de la Diputación de Gipuzkoa, ya se hablaba de prácticas vejatorias y sexualizadas con los menores participantes en el 'udaleku' de Bernedo entre 2021 y 2024. Eran además menores tutelados y alguno, con episodios anteriores de abuso sexual, por lo que la actitud de los monitores le supuso un trauma mayor. El caso pasó por varias unidades de la Ertzaintza, de Gipuzkoa, Álava y, finalmente, Bizkaia.

La pasada primavera, desde la propia Ertzaintza alertaron de su investigación por posible «agresión sexual» a la administración foral guipuzcoana. ¿Qué hizo ésta? El último verano ya no envió a ningún menores tutelado. Hace una semana, familias de adolescentes participantes en la última edición denunciaron en este periódico un amplio abanico de prácticas vejatorias por parte de monitores y cocineros con los menores.