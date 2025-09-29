Lo que sabemos hasta ahora del escándalo de los udalekus de Bernedo

Desde hace 50 años, una asociación privada originariamente vinculada a entornos euskaltzales lleva a cabo en la localidad de Bernedo (Montaña Alavesa, Álava) un campamento ... de verano en unas viejas escuelas de la localidad. La misma asociación, Euskal Udalekuak, desarrolla también colonias similares en dos localidades navarras: Abaigar y Goñi.

Según se anuncia, sus campamentos están organizados por voluntarios y se basan en tres principios: euskera, feminismo y auzolana, o trabajo en común. Sin embargo, en los últimos años, en las colonias de Abaigar y Bernedo, al menos, sus monitores introducen contenidos de lo que consideran aceptación sexual y de los cuerpos de los adolescentes, a los que animaban a ducharse juntos chicos y chicas, desnudos y mostrándose igualemente desnudos los monitores ante los menores.

La denuncia pública de varias familias ha destapado una práctica en la que los afectados ven delitos contra la libertad sexual de los niños y niñas. Y ha evidenciado que el sistema público de protección al menor ha hecho aguas, dado que a pesar de que muchas administraciones conocían las quejas (la Ertzaintza, las diputaciones de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, el Ararteko, el Juzgado de Instrucción...) nadie puso las herramientas para evitar su celebración en 2025, cuando según los vecinos de Bernedo, que veían a los monitores «semidesnudos» por el pueblo, «todo se ha desmadrado».

Esta es una cronología de lo que ha ocurrido hasta el momento.

Primeros indicios. El 22 de enero, en la comisaría de Zarautz se recibe el aviso de posibles «agresiones sexuales a menores» en un udaleku privado en Bernedo (Álava).

Declaraciones. Educadoras de la Diputación de Gipuzkoa revelan a los agentes el malestar de, al menos, tres menores tutelados que fueron a Bernedo entre 2021 y 2024.

Aviso a Gipuzkoa. La jefatura de la comisaría de Urola-Kosta (Zarautz) pide colaboración a la Diputación de Gipuzkoa por un presunto delito de agresión sexual a sus menores en Bernedo.

Llegan al Juzgado. El 30 de abril, la Ertzaintza da por «finalizadas» sus diligencias y las entregan al Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria. Según detallan, a las 10.51 horas.

Verano de 2025. A pesar de las quejas y la investigación, los campamentos vuelve a celebrarse en Bernedo. Los menores hacen llegar a sus padres cartas donde narran situaciones de vejaciones sexuales.

Primera denuncia. El 25 de agosto la Ertzaintza se recibe la primera denuncia formal por delitos «contra la libertad sexual».

Recordatorio al Juzgado. El 23 de septiembre, según la Ertzaintza, se envía de nuevo el atestado «al comprobar que el juzgado no había otorgado diligencias previas al atestado».

EL CORREO destapa el caso. El 25 de septiembre se publican las cartas de los menores.

Nuevas denuncias. Un día después, el 26 de septiembre, la Ertzaintza recibe tres nuevas denuncias por delitos «contra la libertad sexual» en las comisarías de Laudio, Vitoria-Gasteiz y Deba-Urola.