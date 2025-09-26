Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»

La asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, responsable del polémico campamento de Bernedo en el que menores de edad denunciaron que se les obligó a ... ducharse con otros adolescentes de distinto sexo, defiende la iniciativa de duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos». En un comunicado difundido este viernes en sus redes sociales, señala que, «más allá de ser simplemente un lugar de higiene», son también «una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización».

En el documento, en el que detallan «las bases ideológicas de su proyecto», no aclaran si habían solicitado los permisos necesarios para celebrar un campamento con menores, algo de lo que no tienen constancia ni la Diputación de Álava ni el Gobierno vasco, que aseguró ayer a través del consejero de Seguridad, Bigen Zupiria, que la actividad «no figuraba en ningún registro público». Tampoco explican si los padres eran informados con anterioridad de esta iniciativa que definen como una «propuesta política», aunque los progenitores que han dado la voz de alarma niegan haber tenido conocimiento previo sobre este modelo de baños. Sí que puntualizan en el comunicado que, a los chavales, «se les explica la situación» cuando llegan «y se les ofrecen recursos para reflexionar».

Los responsables censuran que se han publicado «mensajes difamatorios» y «tránsfobos» contra el colectivo tras darse a conocer las quejas de las familias sobre las situaciones que vivieron algunos menores, hechos que investiga la Ertzaintza a petición del Ayuntamiento de Bernedo. Desmienten e en el texto, centrado en las duchas mixtas, que se haya forzado a nadie «a desnudarse delante de otros», aunque no mencionan nada sobre otros hechos, como las presuntas vejaciones narradas por algunos de los adolescentes de entre 13 y 15 años que acudieron al udaleku.

La experiencia de Bernedo, dicen, es un «proyecto autogestionado basado en el feminismo, el euskera y el trabajo en común» por el que este verano han pasado «cien personas» y en el que cada año ven «resultados muy positivos». Durante la estancia, insisten, protegen «constantemente a los niños y jóvenes», como demuestra el hecho de que, en cada grupo, hayan realizado «muchas visitas al médico».