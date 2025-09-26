El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»

La asociación define su iniciativa como una «propuesta política» y lamenta los «mensajes difamatorios» y «tránsfobos» contra el colectivo

Alba Cárcamo
Iñigo Fernández de Lucio

Alba Cárcamo e Iñigo Fernández de Lucio

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:48

La asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, responsable del polémico campamento de Bernedo en el que menores de edad denunciaron que se les obligó a ... ducharse con otros adolescentes de distinto sexo, defiende la iniciativa de duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos». En un comunicado difundido este viernes en sus redes sociales, señala que, «más allá de ser simplemente un lugar de higiene», son también «una oportunidad para romper estigmas y liberarnos de la vergüenza y la sexualización».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  2. 2 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  3. 3

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  4. 4

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  5. 5

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  6. 6 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  7. 7

    La plantilla de Petronor convoca huelga indefinida por el alejamiento de los vestuarios
  8. 8

    El Gobierno vasco reconoce que el polémico campamento de Bernedo «no figuraba en ningún registro público»
  9. 9

    La historia de la disidencia de la izquierda abertzale: así nació GKS
  10. 10

    Etxanobe plantea cambiar el sistema de acogida y pide ayuda contra las «mafias» que traen menas a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»

Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»