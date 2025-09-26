La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»

La Diputación de Álava ha reconocido este viernes que «desde hace muchísimos años» conocía la existencia del campamento de Bernedo, ahora en el centro de ... la polémica, aunque durante casi medio siglo haya funcionado sin la correspondiente autorización de la Administración foral. La titular de Cultura, la socialista Ana del Val, ha admitido que ahora, cuando unos padres han puesto en conocimiento de la Ertzaintza que los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos», es cuando han empezado a actuar y recabar información sobre esta actividad. «Nunca antes hemos tenido constancia de una queja por escrito. Entonces, ¿cómo actuamos si no la tenemos? ¿Nos dedicamos a ir por todas las poblaciones?», se ha preguntado.

Del Val ha asegurado este viernes que ha comenzado a recabar toda la información de las distintas administraciones. Ha aludido directamente al Departamento autonómico de Juventud. En concreto, ha planteado que quiere saber si el Gobierno vasco tenía constancia por registro de la celebración de estos campamentos o si incluso los había subvencionado en algún momento. El decreto de 1985 y la ley de 2022 que regula este tipo de actividad establece claramente que es la administracción territorial (en este caso la Diputación Foral de Álava) la que debe tener constancia de los udalekus. «Nunca se han dado de alta en nuestra organización, ni como campamento ni como albergue. Lo habrán hecho en el Gobierno vasco», ha lanzado echando balones fuera.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ya aseguró el jueves que «no figura la actividad en ningún registro» de la administración vasca, quien este viernes ha confirmado en el Parlamento vasco la existencia de una denuncia. El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), por su parte, optó por no hablar de este caso al entender que las explicaciones correspondían a la socialista Del Val, que en ese momento comparecía en Vitoria. Es más, ha deslizado que no se pronunciará hasta el próximo martes, cuando tendrá lugar la su habitual comparecencia semanal tras la Junta de Gobierno. «Ya habrá ocasión de hablar de esas cosas», apostilló.

Ana del Val ha insistido esta mañana que «si el Ayuntamiento de Bernedo dio el uso, es una colonia que se ha venido haciendo durante muchísimo tiempo, no ha habido problemas y no tenemos registro, ¿cómo actuamos como administración?». Lo que sí está claro es que la Diputación ha tenido constancia de la relación entre la junta administrativa de Bernedo y la agrupación Sarrea Euskal Udalekuak Elkarte, que se remonta a hace casi medio siglo. Esta entidad local tiene que presentar año tras año la documentación necesaria para el arrendamiento de las viejas escuelas para la celebración de estas colonias. Y lo ha venido haciendo de forma reiterada ante la Administración alavesa. Además, las familias denunciantes comunicaron al Instituto Foral de la Juventud esta situación a través de correos electrónicos a los que ha tenido acceso este periódico. En la respuesta los técnicos alegaron que «no tienen ningún tipo de responsabilidad».

Mañana sábado, y tres días después de que EL CORREO adelantase esta noticia que ha causado un gran impacto en la sociedad vasca y las instituciones, la diputada Del Val se reunirá con las familias denunciantes con el objetivo de acompañarlas y ayudarlas con el objetivo de ser «proactivos» con este «drama». Es más, no ha dudado en plantear que tomará las medidas legales necesarias si se confirman estos «hechos graves y delictivos» que -a su parecer- son «absolutamente denunciables». «Nosotros actuaremos cuando tengamos toda la documentación», ha recalcado.

Del Val ha negado que en Álava se hayan recibido quejas sobre el funcionamiento del campamento de Bernedo, aunque en Gipuzkoa parece ser que sí las hubo. «Lo puedo asegurar, nosotros no hemos tenido ninguna queja. Sabíamos que ese campamento existe desde hace muchísimos años. Conocemos a la gente de Bernedo. Este año no sé qué ha pasado, si se han cambiado los monitores… Vamos a pedir toda la documentación», ha subrayado. «Cuando hay hechos tan graves, vamos a constatar que han existido y vamos a acompañar lo que debe hacer una administración. No debemos cerrar los ojos y mirar para otro lado», ha añadido.