La Diputación alavesa admite que conocía la colonia hace décadas pero no la controló: «No vamos a ir por todos los pueblos»

Anuncia que tomará medidas legales si se confirman los «hechos graves y delictivos» tras conocerse que los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos»

Ander Carazo

Ander Carazo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:29

La Diputación de Álava ha reconocido este viernes que «desde hace muchísimos años» conocía la existencia del campamento de Bernedo, ahora en el centro de ... la polémica, aunque durante casi medio siglo haya funcionado sin la correspondiente autorización de la Administración foral. La titular de Cultura, la socialista Ana del Val, ha admitido que ahora, cuando unos padres han puesto en conocimiento de la Ertzaintza que los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos», es cuando han empezado a actuar y recabar información sobre esta actividad. «Nunca antes hemos tenido constancia de una queja por escrito. Entonces, ¿cómo actuamos si no la tenemos? ¿Nos dedicamos a ir por todas las poblaciones?», se ha preguntado.

