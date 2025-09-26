El PP de Bernedo pide que se suspendan todas las actividades con menores organizadas por Sarrea Elkartea
Los populares consideran «imprescindible garantizar en todo momento la protección, seguridad y bienestar de los menores en todas las actividades que tengan lugar en las instalaciones concejiles»
Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:18
El Partido Popular de Bernedo se ha pronunciado este viernes sobre el polémico campamento celebrado en las escuelas viejas del pueblo donde menores se ... duchaban desnudos con los monitores. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Bernedo y miembro de la Junta Administrativa de la localidad, Tomás Ozaeta, ha propuesto que la Junta Administrativa (la entidad propietaria del inmueble donde se desarrollan las colonias) «suspenda todas las actividades con menores organizadas por la asociación investigada hasta esclarecer los hechos».
En este sentido, el PP considera «imprescindible garantizar en todo momento la protección, seguridad y bienestar de los menores en todas las actividades que tengan lugar en las instalaciones concejiles».
Y de forma concreta, el concejal Tomás Ozaeta propondrá al concejo la adopción del acuerdo de suspender todas las actividades con menores organizadas en instalaciones concejiles de Bernedo por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea «hasta que se esclarezcan los hechos denunciados y se verifique que se cumplen rigurosamente los protocolos de seguridad y protección infantil».
Según trasladaron fuentes del Ayuntamiento a EL CORREO, lo único que existe en estos momentos por parte de la Junta Administrativa es un contrato de alquiler del edificio al colectivo organizador. En este contrato no se especifica nada sobre actividades a realizar u otras cuestiones a nivel organizativo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.