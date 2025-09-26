El PP de Bernedo pide que se suspendan todas las actividades con menores organizadas por Sarrea Elkartea

El Partido Popular de Bernedo se ha pronunciado este viernes sobre el polémico campamento celebrado en las escuelas viejas del pueblo donde menores se ... duchaban desnudos con los monitores. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Bernedo y miembro de la Junta Administrativa de la localidad, Tomás Ozaeta, ha propuesto que la Junta Administrativa (la entidad propietaria del inmueble donde se desarrollan las colonias) «suspenda todas las actividades con menores organizadas por la asociación investigada hasta esclarecer los hechos».

En este sentido, el PP considera «imprescindible garantizar en todo momento la protección, seguridad y bienestar de los menores en todas las actividades que tengan lugar en las instalaciones concejiles».

Y de forma concreta, el concejal Tomás Ozaeta propondrá al concejo la adopción del acuerdo de suspender todas las actividades con menores organizadas en instalaciones concejiles de Bernedo por la asociación Sarrea Euskal Udaleku Elkartea «hasta que se esclarezcan los hechos denunciados y se verifique que se cumplen rigurosamente los protocolos de seguridad y protección infantil».

Según trasladaron fuentes del Ayuntamiento a EL CORREO, lo único que existe en estos momentos por parte de la Junta Administrativa es un contrato de alquiler del edificio al colectivo organizador. En este contrato no se especifica nada sobre actividades a realizar u otras cuestiones a nivel organizativo.