El PP de Bernedo pide que se suspendan todas las actividades con menores organizadas por Sarrea Elkartea

Los populares consideran «imprescindible garantizar en todo momento la protección, seguridad y bienestar de los menores en todas las actividades que tengan lugar en las instalaciones concejiles»

Sara López de Pariza

Sara López de Pariza

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:18

El Partido Popular de Bernedo se ha pronunciado este viernes sobre el polémico campamento celebrado en las escuelas viejas del pueblo donde menores se ... duchaban desnudos con los monitores. El concejal del PP en el Ayuntamiento de Bernedo y miembro de la Junta Administrativa de la localidad, Tomás Ozaeta, ha propuesto que la Junta Administrativa (la entidad propietaria del inmueble donde se desarrollan las colonias) «suspenda todas las actividades con menores organizadas por la asociación investigada hasta esclarecer los hechos».

