Bizkaia admite que la normativa impide a las diputaciones tener control sobre colonias privadas como las de Bernedo La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, reclama un cambio legal que permita la Administración «controlar este tipo de actividades»

El Correo Martes, 30 de septiembre 2025, 13:43 | Actualizado 14:09h.

No hay posibilidades de control de campamentos privados como el que ha motivado el escándalo en Bernedo (Álava), donde los menores que asistieron a las ... colonias se quejaron de que se les obligaba a ducharse juntos y desnudos a chicos y chicas, se duchaban con ellos igualmente desnudos los monitores y eran sometidos a vejaciones, como obligarles a chupar el dedo de un pie del monitor para tener acceso a la merienda. La diputada foral vizcaína, Teresa Laespada (PSE), titular del área de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, ha manifestado este martes que las diputaciones apenas tienen herramientas para controlar estos udalekus privados que están basados «en convenios o contratos entre los padres y una asociación». «No existe un marco legal que permita que este tipo de actividades sean controladas por las administraciones», ha dicho.

Noticias relacionadas Un juzgado de Vitoria cita a declarar a tres «víctimas» del campamento de Bernedo Laespada ha asumido que las diputaciones «tienen la obligación de investigar» una vez que reciben quejas y que, en este caso, el asunto está ya en manos de la justicia. Pero «nuestra función en principio no llega más allá», ha admitido. «No tenemos potestad sobre los campamentos privados, ninguna diputación la tiene». Laespada ha asumido que este caso, destapado por EL CORREO y en el que se acumulan ya cuatro denuncias contra la libertad sexual de menores por conductas reiteradas al menos durante los últimos cinco años, tendrá que motivar algún tipo de cambio legal. «Deberemos empezar a pensar en cómo controlar este tipo de actividades», un debate que a su juicio debe sustanciarse en el Parlamento vasco.

