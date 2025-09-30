El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bizkaia admite que la normativa impide a las diputaciones tener control sobre colonias privadas como las de Bernedo

La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, reclama un cambio legal que permita la Administración «controlar este tipo de actividades»

El Correo

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:43

No hay posibilidades de control de campamentos privados como el que ha motivado el escándalo en Bernedo (Álava), donde los menores que asistieron a las ... colonias se quejaron de que se les obligaba a ducharse juntos y desnudos a chicos y chicas, se duchaban con ellos igualmente desnudos los monitores y eran sometidos a vejaciones, como obligarles a chupar el dedo de un pie del monitor para tener acceso a la merienda. La diputada foral vizcaína, Teresa Laespada (PSE), titular del área de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, ha manifestado este martes que las diputaciones apenas tienen herramientas para controlar estos udalekus privados que están basados «en convenios o contratos entre los padres y una asociación». «No existe un marco legal que permita que este tipo de actividades sean controladas por las administraciones», ha dicho.

