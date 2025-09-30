Un juzgado de Vitoria cita a declarar a tres «víctimas» del campamento de Bernedo

Tras el escándalo en un campamento de Bernedo destapado hace apenas una semana por EL CORREO, el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria ha ... decidido «citar a tres víctimas que aparecen identificadas en el atestado policial para declarar como testigos-víctimas en ese órgano». Además, ha instado a la Ertzaintza a identificar a más menores afectados e informar de «todas las averiguaciones practicadas».

Cabe recordar que este cuerpo policial investigó desde «enero» hasta finales de abril posibles ataques sexuales a menores tutelados por la Diputación de Gipuzkoa participantes en esta colonia. El atestado pasó por unidades de Zarautz, Laguardia y Bilbao antes de ser derivado, el 30 de abril, a este juzgado de la capital alavesa que, como denunció ayer la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, lo ha tenido varado hasta las revelaciones de este periódico. Solo después de las declaraciones públicas de Adán, y pasados cinco meses desde la entrada del atestado, el juzgado en cuestión anunció la apertura de diligencias previas.

En una reunión celebrada ayer pero dada a conocer este martes por una portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), esta sala de Vitoria ha aprobado, asimismo, dar traslado a la Fiscalía de «toda la información» relativa a este caso, con el objetivo de que decida «si ejercita las acciones penales que considere pertinentes». La propia Adán se quejó ayer lunes de haberse enterado del asunto «por los medios de comunicación».

Además, este juzgado se ha comprometido a informar a la Diputación de Gipuzkoa «de sus derechos como persona perjudicada u ofendida». En este sentido, la Ertzaintza tomó declaración a dos educadoras el pasado enero en las que estas profesionales trasladaron posibles delitos contra la libertad sexual a, al menos, tres menores tutelados participantes en el campamento veraniego de esta localidad de la Montaña Alavesa. Las revelaciones de los pequeños se referían a ediciones entre los años 2021 y 2024.

El 3 de marzo, desde la comisaría de Urola Kosta (en Zarautz) informaron a esta administración de su investigación abierta por «un presunto delito de agresión sexual a menores» bajo su paraguas. La Diputación guipuzcoana ya no envió el último verano a más chavales tutelados, pero parece que tampoco puso en alerta a otras instituciones vascas. De esta manera, el campamento se celebró de nuevo el pasado verano con adolescentes cuyos familiares han denunciado prácticas como el uso de duchas mixtas y conductas sexuales inapropiadas por parte de monitores.

Tras la última edición del udaleku, progenitores de varios participantes pusieron el grito en el cielo. Varios acudieron a EL CORREO. La Ertzaintza ya ha recogido cuatro denuncias. Tres de ellas se formalizaron en Llodio, Vitoria y la comisaría de Deba-Urola al día siguiente de que este periódico desvelara los episodios que causaron estupor a las familias, que se sumaron a una que lo había hecho con anterioridad, el 25 de agosto, una vez concluido el campamento de este año. Las denuncias se refieren a lo ocurrido en Bernedo y en otras colonias de la misma asociación en Abaigar (Navarra), desde el año 2021.