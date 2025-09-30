El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de archivo de la consejera Melgosa. Jesús Andrade

La consejera de Juventud reitera que el udaleku de Bernedo no es su competencia

Nerea Melgosa incide en que desde su departamento no tienen «nada que decir» y remite a la portavoz del Gobierno autonómico

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:43

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reiterado este martes que la falta de supervisión sobre el udaleku privado de Bernedo, ... cuyos monitores presuntamente obligaban a los menores participantes a ducharse desnudos -chicas y chicos juntos-, que no es de su «competencia». La titular del departamento que se encarga de emitir los certificados de monitor de tiempo libre en Euskadi y del desarrollo normativo de las políticas de infancia, adolescencia y juventud entiende que desde su área no tienen «nada que decir» sobre este escándalo, cuya investigación llevaba meses parada en un juzgado de Vitoria.

