La consejera de Juventud reitera que el udaleku de Bernedo no es su competencia

La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha reiterado este martes que la falta de supervisión sobre el udaleku privado de Bernedo, ... cuyos monitores presuntamente obligaban a los menores participantes a ducharse desnudos -chicas y chicos juntos-, que no es de su «competencia». La titular del departamento que se encarga de emitir los certificados de monitor de tiempo libre en Euskadi y del desarrollo normativo de las políticas de infancia, adolescencia y juventud entiende que desde su área no tienen «nada que decir» sobre este escándalo, cuya investigación llevaba meses parada en un juzgado de Vitoria.

Las pesquisas -se ha citado a declarar a tres afectadas- se han reactivado a raíz de que EL CORREO destapara la semana pasada estas prácticas, que ya fueron denunciadas a comienzos de año y que la Ertzaintza investiga desde entonces en calidad de «agresiones sexuales a menores». A preguntas de la prensa en un acto celebrado en Bilbao, Melgosa ha asegurado que «se está trabajando en ello y con el resto de instituciones», pero ha incidido en que no corresponde a su área pronunciarse sobre ese tema, a pesar de que la Diputación de Bizkaia, que tuvo conocimiento de hechos similares en 2019, entonces respondiera a la familia de una menor que no tenía «competencia» y las remitiera a Juventud del Gobierno vasco.

La consejera ha insistido en que «no vamos a hablar más de este tema. Están hablando diferentes fuentes» y ha remitido a «la portavoz» del Ejecutivo autonómico, María Ubarretxena, que ha pedido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno «discreción, respeto y diligencia» porque es un asunto en el que «hay menores implicados».