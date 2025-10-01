El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un mural en el jardín de las viejas escuelas donde se lleva a cabo el campamento. Igor Aizpuru

La Diputación de Gipuzkoa se persona como acusación en el 'caso Bernedo' y anima a «recopilar la mayor información posible»

«Lo importante es proteger a los menores y, en este caso, esclarecer qué es lo que ha sucedido en el udaleku», insiste la institución foral

I.J.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:54

La diputada de Cuidados y Políticas Sociales de Gipuzkoa, Maite Peña, ha informado de que la institución foral, «como es habitual», se personará como acusación ... en el caso del udaleku alavés de Bernedo, donde familias han denunciado presuntos delitos contra la libertad sexual, «en defensa de los intereses y la protección de los menores bajo tutela foral».

