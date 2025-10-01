Ramiro González: «Es necesario determinar por qué ninguna institución ha intervenido en Bernedo a lo largo de este tiempo»

El diputado general de Álava, el jeltzale Ramiro González, había optado hasta ahora por un silencio absoluto sobre lo sucedido en el polémico campamento alavés ... de Bernedo, donde los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos» y sobre el que un tribunal de Vitoria investiga, según ha concretado este miércoles el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, varias denuncias por posible agresión sexual y atentado contra la libertad sexual por coacciones y exhibicionismo.

En estos seis días desde la primera publicación de EL CORREO, el máximo responsable del Ejecutivo alavés ha eludido pronunciarse sobre los motivos por los que este udaleku no había sido controlado por la institución foral, pese a que lleva décadas celebrándose. González optó por dejar las explicaciones a la diputada de Cultura, la socialista Ana del Val. Este miércoles el máximo responsable foral ha hablado por primera vez del asunto. Lo ha hecho en el pleno de Juntas Generales, cuestionado por PP y Vox, pero sin posibilidad de repreguntar a este respecto. Y sin hacer autocrítica sobre los fallos de supervisión de Álava.

De entrada ha subrayado que «es necesario recopilar toda la información y determinar por qué ninguna institución ha intervenido a lo largo de todo este tiempo». «Hay que determinar cómo es posible que actuaciones absolutamente inadmisibles se hayan repetido durante años sin que nadie lo haya impedido. Es necesario, por lo tanto, investigar hasta el fondo y trasladar absolutamente toda la información a la opinión pública. Además, por supuesto, poner en conocimiento de los juzgados cualquier situación de la que se tenga conocimiento en la que se aprecie cualquier indicio de delito», ha ahondado. Y promete «transparencia absoluta de la institución».

«Prácticas constitutivas de delito»

El mandatario alavés pidió prudencia, subrayando que se trata de un asunto que afecta a menores, pero no ha dudado en criticar lo sucedido en el udaleku que desde hace medio siglo se ha celebrado en la comarca de la Montaña Alavesa. «Lo que está absolutamente claro en este momento es que durante años han existido unas colonias con unas prácticas absolutamente inadmisibles y que en algunos casos, a la vista de lo que hemos conocido en los últimos días, podrían ser constitutivas de delitos», ha considerado.

González, en la misma línea defendida este miércoles por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, y un día antes por su homóloga guipuzkoana, Eider Mendoza, ha incidido en la necesidad de «modificar lo que haya que modificar» para que se produzca «un control efectivo» de estos campamentos y «hacer todo lo necesario para que esto no vuelva a ocurrir». Zupiria ha llamado a las instituciones vascas a analizar si la normativa existente «es adecuada» para controlar lo que ocurre en udalekus de titularidad privada como el de Bernedo.