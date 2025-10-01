El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ramiro González: «Es necesario determinar por qué ninguna institución ha intervenido en Bernedo a lo largo de este tiempo»

Seis días después de la publicación de las denuncias de los padres, el diputado general de Álava elude la autocrítica y habla de «actuaciones inadmisibles repetidas durante años sin que nadie lo haya impedido»

Ander Carazo
José Manuel Navarro

Ander Carazo y José Manuel Navarro

Miércoles, 1 de octubre 2025, 11:38

El diputado general de Álava, el jeltzale Ramiro González, había optado hasta ahora por un silencio absoluto sobre lo sucedido en el polémico campamento alavés ... de Bernedo, donde los monitores «iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos» y sobre el que un tribunal de Vitoria investiga, según ha concretado este miércoles el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, varias denuncias por posible agresión sexual y atentado contra la libertad sexual por coacciones y exhibicionismo.

