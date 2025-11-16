El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Más de 200 personas han acudido a la asamblea vecinal contra el macropolígono. Asociación de afectados por el PSIR

Los vascos y cántabros afectados por el macropolígono industrial de Laredo agotarán «todas las vías judiciales»

Se amparan en que el proyecto, que plantea más de 300 expropiaciones, causará problemas de inundabilidad, la caducidad del expediente y la falta de justificación

Diana Martínez

Bilbao

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:51

La lucha prosigue en Laredo para decenas de cántabros y vascos afectados por el PSIR –Proyecto Singular de Interés Regional–, una iniciativa avalada por el ... Gobierno de Cantabria que pretende impulsar un macropolígono industrial en una parcela de 52 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera, y que conllevaría más de 300 expropiaciones -en su mayoría praderío, pastos, huertas y caminos, pero también 47 viviendas legales y una decena de residencias fuera de ordenación pero habitadas desde hace años–. El plan también afecta al camping Apolo, donde residen muchos vizcaínos. Amenazados por la extinción de su hogar, hace apenas tres meses –al poco de estallar la noticia– arrancaron las movilizaciones para reivindicar sus derechos y, advierten, «agotaremos todas las vías judiciales». Así lo subraya a este diario el abogado de los afectados, Ricardo Gundín, tras señalar que «si no existe ninguna solución, si al final no se acepta un mínimo de nuestras pretensiones, acudiremos al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria».

