Los afectados por el macropolígono de Laredo hallan alivio en el apoyo del alcalde Han encontrado «buena disposición» en la reunión con Miguel González, que «no dará la espalda a la gente», y piden elevar el diálogo a la presidencia cántabra

Diana Martínez Miércoles, 24 de septiembre 2025, 01:09 Comenta Compartir

Tras semanas de angustia, los afectados por el PSIR –Proyecto Singular de Interés Regional–, una iniciativa avalada por el Gobierno de Cantabria que pretende impulsar un macropolígono industrial en una parcela de unas 52 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera, y que conllevaría expropiar más de 300 propiedades, toman un soplo de aire fresco en el Ayuntamiento de Laredo, donde ayer mantuvieron una reunión con el alcalde, Miguel González (PP), que les mostró su «buena disposición», según afirmó a EL CORREO Ricardo Gundín, el abogado de los vecinos perjudicados de un proyecto que amenaza a centenares de vascos y cántabros.

«Parece que ha cambiado de idea con el PSIR, hemos notado que el alcalde tiene una sensibilidad diferente con respecto a este problema y ha mostrado su apoyo a los vecinos», agregó el defensor, quien mantiene que «la campaña de sensibilidad ha hecho efecto, parece que al principio no era consciente de la gran repercusión que tendrá un proyecto de tal magnitud que amenaza con más de 300 expropiaciones».

Según recalcó Gundín, el alcalde «hará todo lo posible» para defender los derechos de los ciudadanos, aunque «está atado de manos por el Gobierno regional». Además, la asociación también vio con buenos ojos que González les emplazara a una próxima reunión para continuar tratando el tema en busca del bien común. De momento, sin fecha, a esperas de recibir la información solicitada sobre el PSIR al Ejecutivo.

Desde el Consistorio cántabro, el regidor popular mostró estar «dispuesto a mediar y mantener un diálogo constante, escuchando y buscando mejorar un proyecto heredado de la anterior legislatura. «Creo firmemente en que es necesario trabajar de manera cercana y transparente, fomentando el diálogo y la colaboración como herramientas fundamentales para mejorar nuestra villa y atender las necesidades de la ciudadanía. No voy a dar la espalda a la gente y trataré de encontrar siempre un equilibrio que tenga en cuenta todas las sensibilidades», apuntó a través de un comunicado en sus redes sociales.

Más movilizaciones

Con el apoyo de los ayuntamientos de Laredo y Colindres, los términos municipales afectados por el PSIR, la asociación de afectados ya está pensando en los nuevos pasos a tomar. Esta tarde el abogado se reunirá con los vecinos para informar de lo tratado durante la reunión en el Ayuntamiento y se decidirá qué iniciativas poner en marcha a partir de ahora. «Queremos solicitar que nos reciba la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, para intentar revertir esta situación. Ese sería el siguiente paso», avanzó Gundín.

Más adelante, después de celebrar la segunda reunión con el alcalde –«creemos que será pronto», afirmó el defensor de los afectados–, la asociación convocará nuevas movilizaciones. Por el momento han creado camisetas con el lema 'No al PSIR' y han iniciado una campaña de recogida de firmas en Change.org ('Paremos el PSIR del Parque Industrial de Laredo-Un barrio no se vende, se defiende') que ya supera los 1.500 apoyos.