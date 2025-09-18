Vecinos de Laredo y de Colindres se rebelan contra «la salvajada» de un macropolígono que expropiará más de 50 viviendas

Cerca de 200 vecinos de Laredo y Colindres se han constituido en la Asociación de Afectados por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del ... Parque Industrial y Empresarial de Laredo. El Gobierno de Cantabria pretende construir un macropolígono industrial en una parcela de unas 52 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera, junto al polígono industrial del mismo nombre. El proyecto, declarado de interés en 2021, implica la construcción de pabellones para actividades económicas en 515.000 metros cuadrados que se urbanizarían por fases en función de la demanda de suelo. Estos se sitúan sobre más de 300 propiedades que serán expropiadas, en su mayoría praderío, pastos, huertas y caminos, pero también 47 viviendas legales y entre 20 y 30 residencias actualmente fuera de ordenación pero habitadas desde hace años. El plan también afecta al camping Apolo, recalcan los afectados.

Muchos de ellos son vizcaínos residentes en la zona o que cuentan con una segunda vivienda allí o con bungalows en este alojamiento turístico. Y todos lo consideran «un proyecto mastodóntico y una salvajada medioambiental». La plataforma de afectados se presentará mañana al mediodía en el hotel Cosmopol de Laredo para dar a conocer el impacto del proyecto. Después del evento, marcharán a lo largo de un kilómetro hasta el Ayuntamiento, donde realizarán una concentración de 15 minutos. Este mediodía más de 125 personas ya habían confirmado su presencia.

15 euros el metro

El PIRS, impulsado por la empresa pública Suelo Industrial de Cantabria (SICAN), se gestó tiempo atrás, pero su aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el 31 de julio. Los afectados, que ahora se reúnen en un pequeño local cedido por el Ayuntamiento de Colindres en la plaza «porque el de Laredo aún no nos ha contestado», han contratado a un abogado para que redacte sus alegaciones. Además, según relata Ana Caviedes, una de las portavoces, formaciones ecologistas como Arca también se opondrán al plan. Por un lado, los vecinos insisten en que no hay demanda para semejante actuación y, por otro lado, que el Gobierno de Cantabria pretende desalojarles de sus casas pagándoles 15 euros por metro cuadrado. Por otro lado, recuerdan que el proyecto se ejecutará en una zona de gran valor ambiental, entre la playa Salvé y la del Regatón. La parcela, aseguran, es inundable en una gran parte de su superficie y linda con el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Es decir, se sitúa junto a una zona de amplio valor natural y ecológico.

Los afectados aseguran que una de las esquinas del pabellón quedaría a 50 metros del agua de la marisma. Y que el polígono provocará un gran impacto ambiental y visual, ya que también incluye una «central eléctrica». Recuerdan, por ejemplo, que el saneamiento del Asón no está completado –el Ministerio acaba de retomar la millonaria obra del subfluvial de Laredo tras nueve años paralizada–, que sufre vertidos por doquier y que la actuación acrecentará la presión sobre un entorno de extrema sensibilidad. Uno de sus límites será la carretera N-634, que une de forma local las localidades de Laredo y Colindres, por la que circulan 12.000 vehículos al día.

Impacto severo

Según la propia evaluación ambiental del proyecto, «en ningún momento ocupa el espacio de espacio protegido, pero el PSIR puede servir como espacio de estancia de algunas especies presentes en el parque natural mencionado. Por este motivo, supone un efecto severo, porque supone la transformación de un gran espacio, en parte naturalizado, que sirve para el paso y hábitats para ciertas especies, y un cambio directo y negativo sobre el conjunto de la fauna, por lo que se precisarán medidas correctoras en este sentido».

El Gobierno de Cantabria pretende con este polígono, según apuntó el consejero de Fomento, Roberto Media, «el desarrollo industrial de un lugar estratégico para Cantabria como es Laredo, que no puede estar sin disponer de suelo para la ubicación de empresas». Desde el Ejecutivo liderado por María José Sáenz de Buruaga apuntan que incentivará la puesta en marcha de nuevos proyectos que generen empleo y riqueza. Se situaría, en concreto, a 45 kilómetros de Bilbao y de Santander.