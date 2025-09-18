El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En rojo, la superficie que ocupará el polígono Gobierno de Cantabria

Vecinos de Laredo y de Colindres se rebelan contra «la salvajada» de un macropolígono que expropiará más de 50 viviendas

Más de un centenar de afectados protestarán contra el proyecto, declarado de interés regional, que ocupará 52 hectáreas junto a las marismas

Eva Molano

Eva Molano

Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:34

Cerca de 200 vecinos de Laredo y Colindres se han constituido en la Asociación de Afectados por el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) del ... Parque Industrial y Empresarial de Laredo. El Gobierno de Cantabria pretende construir un macropolígono industrial en una parcela de unas 52 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera, junto al polígono industrial del mismo nombre. El proyecto, declarado de interés en 2021, implica la construcción de pabellones para actividades económicas en 515.000 metros cuadrados que se urbanizarían por fases en función de la demanda de suelo. Estos se sitúan sobre más de 300 propiedades que serán expropiadas, en su mayoría praderío, pastos, huertas y caminos, pero también 47 viviendas legales y entre 20 y 30 residencias actualmente fuera de ordenación pero habitadas desde hace años. El plan también afecta al camping Apolo, recalcan los afectados.

