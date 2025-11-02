El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Encarna defiende su hogar, ubicado en El Callejo, frente a la «amenaza» que representa a los vecinos el PSIR.

Encarna defiende su hogar, ubicado en El Callejo, frente a la «amenaza» que representa a los vecinos el PSIR. E. C.

«Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»

Los afectados por el macropolígono industrial de Laredo, que plantea expropiar a más de 300 vecinos, se reúnen con el Gobierno regional para frenar el proyecto

Diana Martínez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Trabajar toda la vida para crear un futuro y que de la noche a la mañana pueda ser arrebatado conmociona a cualquiera. Es el sentimiento ... que tienen cientos de cántabros y vascos afectados por el PSIR –Proyecto Singular de Interés Regional–, una iniciativa avalada por el Gobierno de Cantabria que pretende impulsar un macropolígono industrial en una parcela de unas 52 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera, y que conllevaría expropiar más de 300 propiedades. Una de las afectadas es Encarna Gutiérrez, que lleva más de medio siglo viviendo en su hogar de El Callejo, en un espacio de más de 200 metros cuadrados conseguido a base de sudor y lágrimas.

