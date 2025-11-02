«Tanto sacrificio para que ahora nos joroben»

Trabajar toda la vida para crear un futuro y que de la noche a la mañana pueda ser arrebatado conmociona a cualquiera. Es el sentimiento ... que tienen cientos de cántabros y vascos afectados por el PSIR –Proyecto Singular de Interés Regional–, una iniciativa avalada por el Gobierno de Cantabria que pretende impulsar un macropolígono industrial en una parcela de unas 52 hectáreas en el barrio El Callejo-La Pesquera, y que conllevaría expropiar más de 300 propiedades. Una de las afectadas es Encarna Gutiérrez, que lleva más de medio siglo viviendo en su hogar de El Callejo, en un espacio de más de 200 metros cuadrados conseguido a base de sudor y lágrimas.

«Mi padre cambió una zona de terreno por unos eucaliptos para construir la vivienda con madera, con la que se hizo esta casa y la de un hermano mío. Mi padre murió aquí y después me quedé yo a vivir. La hemos ido arreglando y aquí se han criado mis seis hijos», relata con el corazón en un puño. La mujer tiene, además, cinco nietos y un biznieto. «Todos hemos disfrutado de esta casa. Tanto sacrificio para que ahora te lo joroben... Que las instituciones no se rían de nosotros», expresa emocionada.

Ampliar Los afectados han realizado varias protestas contra el PSIR. E. C.

Encarna es una afectada más que ve «amenazado» su hogar por el PSIR, que ha motivado la creación de una asociación para pelear por los derechos de los vecinos. La junta directiva se ha estado reuniendo con las instituciones y ha visto avances, aunque siguen en la lucha. «Es cierto que nos están atendiendo y hay acercamientos, nos prometen que habrá una reducción sustancial, pero eso tiene que estar por escrito y aún no lo está, entendemos que eso vendrá después de presentar nuestras alegaciones», afirma a este diario Ricardo Gundín, abogado y portavoz de los afectados. «Las negociaciones continúan para abordar más cuestiones como los realojos y el precio por metro cuadrado, que es irrisorio. Hay visos de que se pueda alcanzar acuerdos y logros importantes, pero todavía falta mucho que discutir», apunta.

La lucha vecinal no ha cesado desde que se conoció la noticia. Y es que esta misma semana los vecinos presentaron las alegaciones al PSIR con el fin de «impugnar el proyecto porque tiene defectos jurídicos, de tramitación y ambientales, y no argumenta su necesidad real», explica Gundín. «Para que haya un PSIR debe haber un interés para toda la región, de ahí la excepcionalidad del instrumento, pero no hay informes técnicos que lo justifiquen».

Por todo ello, los afectados celebrarán hoy domingo una misa en la ermita del barrio del Callejo «para pedir a la Virgen Nuestra Señora de Belén que ayude al barrio para que sigamos viviendo pacíficamente, y se invita al alcalde de Laredo y al Gobierno regional para que puedan compartir nuestras inquietudes», señalan en un comunicado. Al terminar, realizarán una marcha reivindicativa hasta el Ayuntamiento de Laredo.

«Evitaremos los derribos»

Durante la protesta los afectados reiterarán su petición al Gobierno cántabro para que «vele por nuestros derechos y que se respeten todas las viviendas del barrio del Callejo de Laredo. Pelearemos para evitar cualquier derribo». Subrayan, además, que «en caso de expropiación forzosa, exigimos un realojo previo en una vivienda de igual superficie en una parcela de las mismas características y en el mismo barrio. Y que toda medida que no respete los precios de los terrenos del entorno supondrá un abuso para el lucro del Gobierno regional. No lo vamos a aceptar, reclamaremos incluso ante los tribunales si es necesario».

La asociación solicita públicamente mantener una reunión final con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, con quien ya se han reunido, «para que escuche todas nuestras reclamaciones». Tal y como reflejan en su petición creada en la plataforma Change.org bajo el título 'Un barrio no se vende, se defiende', que ya ha recibido más de 3.200 firmas, «exigimos al Gobierno regional que cancele el proyecto del PSIR del Parque Industrial y Empresarial de Laredo».