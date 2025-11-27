La alcaldesa de Santurtzi presidirá las investigaciones por la filtración del examen, en contra de la mayoría La Corporación aprueba por unanimidad crear una comisión para analizar el proceso de promoción de un agente, pero la oposición reclama que Tubilla no esté al frente

La regidora anunció al final del pleno la renuncia como edil de la que fue su mano derecha, Sonia López, que no se presentó en el Ayuntamiento.

La Corporación municipal de Santurtzi dio este jueves luz verde a la creación de una comisión especial para investigar en profundidad la supuesta filtración de un examen de Policía a un agente en un proceso de selección; un caso destapado en exclusiva por EL CORREO. Una situación que ha provocado el cese de la ahora exconcejala de Seguridad Ciudadana, Régimen Interior y Hacienda, Sonia López, tras una «pérdida de confianza por ocultar una información relevante» –tal y como explicó la semana pasada la alcaldesa, Karmele Tubilla–. De hecho, al finalizar el pleno, de cinco horas de duración, la regidora anunció la renuncia como edil de la que fue su mano derecha, que no se presentó en el Ayuntamiento.

La creación de la comisión se trató ampliamente a través de dos puntos. Por un lado, la propuesta de Alcaldía anunciada este lunes y, por otro, la moción del PP registrada el martes de la semana pasada. Todos los grupos incidieron en la necesidad de crear esta herramienta para esclarecer lo ocurrido, pero hubo un detalle que provocó el choque entre las formaciones. Mientras que el equipo de gobierno (formado en minoría por el PNV) defendió que la presidencia de la comisión debe ostentarla la alcaldesa, la oposición en bloque rechazó la idea.

Tanto al principio como al final de la sesión, la regidora jeltzale reiteró su postura al respecto. «Lo dije el otro día en la junta, voy a ser la presidenta de esa comisión, tengo la posibilidad y no voy a renunciar. Mi participación como presidenta no busca condicionar nada, solo que el proceso se desarrolle con normalidad. Seguiré actuando con transparencia, como siempre he hecho. Y si se confirma que ha habido irregularidades, tomaremos medidas», apuntó.

«¿Se imaginan a Ábalos o a Koldo presidiendo la comisión del 'caso mascarillas'? ¿O a Mazón con la dana? No es ético»

Unas declaraciones que hicieron saltar a la oposición (que forma una mayoría de catorce ediles). Desde EH Bildu, Joxi Martín subrayó que «creemos firmemente que la presidencia no debe recaer en la Alcaldía. Como se ha hecho históricamente, debe elegirse entre los miembros de la comisión una vez esté constituida». Juan Andrades (PSE) recalcó que «esto no es lo que usted quiere o deja de querer, es sobre lo que queremos el conjunto de los ahora veinte concejales –ya que aún no ha asumido el cargo como concejal el siguiente de la lista electoral del PNV, se formalizará presumiblemente en el pleno de diciembre–. Usted no está capacitada para presidir esta comisión porque ha sido parte del proceso, las explicaciones que dio la inhabilitan para hacerlo. Y la llamaremos a declarar».

«Falta de neutralidad»

Ainhoa Lopera, de Elkarrekin Podemos, que pidió la dimisión de Tubilla –un ruego que no fue apoyado por ningún grupo más–, reflejó que «hay razones objetivas por las que la alcaldesa no puede presidirla. Tomó decisiones relevantes sobre el caso, tuvo conocimiento del fallo de custodia del examen y hay riesgo de falta de neutralidad». Lo mismo opinó Luis Ángel Urdiales (PP): «Han guardado en el cajón una posible irregularidad gravísima durante casi dos meses. Me llama la atención que el PNV diga que quiera arrojar luz sobre esto y que la alcaldesa quiera presidirla diciendo que ejerce sus derechos. ¿Se imaginan a Ábalos o a Koldo presidiendo la comisión de investigación del 'caso mascarillas'? ¿O a Mazón sobre la dana? No es ético».

El portavoz jeltzale, Edorta Rodrigo, zanjó la discusión señalando que «la ley establece que estará presidida por la alcaldesa o en quien delegue. Ella no ha formado parte del proceso y por ser la máxima autoridad del Ayuntamiento debe presidir la comisión».

Piden reforzar las acciones contra las plagas de roedores «Hay ratas a tutiplén», remarcó este jueves el concejal de EH Bildu, Carlos Sáez, que llevó a pleno una moción para exigir reforzar las acciones del Ayuntamiento de Santurtzi contra las plagas de roedores debido a las múltiples quejas vecinales alertando de su presencia. La iniciativa salió adelante con los votos de la oposición en bloque y la abstención del equipo de gobierno. El concejal de Obras y Servicios, Miguel Álvarez, subrayó que la solicitud es «técnicamente imposible en base a los criterios de los pliegos del contrato» del servicio de control de plagas. Además, el edil jeltzale desgranó las intervenciones realizadas al respecto en los últimos años: «En 2023 se recibieron 136 solicitudes, en 2024 hubo 171 y este año, llevamos 136. Hemos atendido todas».